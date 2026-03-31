O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realiza nesta quarta-feira (1/4) a limpeza e higienização do reservatório na região Oeste do município. Para realização do serviço, o abastecimento será interrompido nas Vilas Josefina, Safira, Onix, Dom Gabriel P. B. Couto, na Colina dos Cristais e no Jardim Martins, das 8h30 às 20 horas.

A Dae orienta a população para que toda construção tenha uma reserva mínima de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.

Em caso de dúvidas ou para outras informações a Central de Relacionamento da empresa está disponível pelo telefone 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.