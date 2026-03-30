3.441 pessoas foram vacinadas contra a gripe em Jundiaí no último sábado (28). A adesão à vacinação ocorreu durante o Dia D de imunização contra a doença, realizado em seis pontos disponibilizados no município, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família.

O resultado representa aumento no número de pessoas imunizadas quando comparado ao Dia D realizado em 2025, quando, mesmo com 11 unidades abertas, foram aplicadas 2.078 doses.

Quem pode vacinar?

A campanha de vacinação segue em todas as 35 unidades de saúde da cidade. Para receber a dose é necessário apresentar: