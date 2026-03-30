30 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ADESÃO AO DIA D

Mais de 3 mil pessoas são vacinadas contra gripe em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A adesão à vacinação ocorreu durante o Dia D de imunização contra a doença
A adesão à vacinação ocorreu durante o Dia D de imunização contra a doença

3.441 pessoas foram vacinadas contra a gripe em Jundiaí no último sábado (28). A adesão à vacinação ocorreu durante o Dia D de imunização contra a doença, realizado em seis pontos disponibilizados no município, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família.

O resultado representa aumento no número de pessoas imunizadas quando comparado ao Dia D realizado em 2025, quando, mesmo com 11 unidades abertas, foram aplicadas 2.078 doses.

Quem pode vacinar?

A campanha de vacinação segue em todas as 35 unidades de saúde da cidade. Para receber a dose é necessário apresentar:

  • menores de 9 anos: carteira de vacinação e documento com CPF;
  • a partir de 9 anos: documento com CPF e, se possível, carteira de vacinação;
  • pessoas com comorbidades: receita ou declaração médica que comprove a condição;
  • trabalhadores dos grupos prioritários: documento que comprove o vínculo profissional.

A meta é atingir 90% do público prioritário, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Em Jundiaí, esse grupo é composto por 116.574 pessoas, entre 28.068 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 84.829 idosos com 60 anos ou mais e 3.677 gestantes.

Além disso, a vacinação também é destinada a puérperas – mulheres com até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários