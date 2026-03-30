3.441 pessoas foram vacinadas contra a gripe em Jundiaí no último sábado (28). A adesão à vacinação ocorreu durante o Dia D de imunização contra a doença, realizado em seis pontos disponibilizados no município, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família.
O resultado representa aumento no número de pessoas imunizadas quando comparado ao Dia D realizado em 2025, quando, mesmo com 11 unidades abertas, foram aplicadas 2.078 doses.
Quem pode vacinar?
A campanha de vacinação segue em todas as 35 unidades de saúde da cidade. Para receber a dose é necessário apresentar:
- menores de 9 anos: carteira de vacinação e documento com CPF;
- a partir de 9 anos: documento com CPF e, se possível, carteira de vacinação;
- pessoas com comorbidades: receita ou declaração médica que comprove a condição;
- trabalhadores dos grupos prioritários: documento que comprove o vínculo profissional.
A meta é atingir 90% do público prioritário, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Em Jundiaí, esse grupo é composto por 116.574 pessoas, entre 28.068 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 84.829 idosos com 60 anos ou mais e 3.677 gestantes.
Além disso, a vacinação também é destinada a puérperas – mulheres com até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.