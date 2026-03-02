Cerca de 2 milhões de veículos devem circular pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o feriado prolongado de Páscoa. De acordo com a Motiva Autoban, a Operação Páscoa terá início na quinta-feira (2/4), com fim programado para domingo (5/4). Para atender os usuários com segurança e fluidez ao tráfego de veículos, a concessionária elaborou uma operação especial visando reforço no atendimento e monitoramento das vias em tempo integral.
Segundo Motiva Autoban, o tráfego deverá ser intenso na saída e no retorno do feriado, tanto nos sentidos interior-capital quanto capital-interior. No sentido Capital–Interior, os horários críticos previstos são: quinta-feira (02/04) - 16h às 20h; sexta-feira (03/04) - 9h às 13h. á no sentido contrário o maior fluxo esperado será no domingo (5/4) - 15h às 22h.
Reforço nas vias
A Operação Páscoa ocorrerá com apoio Centro de Controle Operacional (CCO) e da Polícia Militar Rodoviária. Serão usados como apoio 110 câmeras de circuito fechado de TV, 37 analisadores de tráfego - monitorando 205 faixas, 9 estações meteorológicas e 31 painéis de mensagens variáveis.
Para facilitar o fluxo de veículos, as obras nas rodovias terão programação restrita, sendo executadas fora dos horários de maior movimento, sem interdições ou desvios.
Circulação de caminhões
Caminhões também vão circular em dias e horários restritos: sexta-feira (03/04) e domingo (05/04) – das 14h às 22h. Nesses períodos, veículos de carga com destino à capital deverão seguir pela Via Anhanguera (SP-330), entre os km 48 e 23, no trecho entre Jundiaí e São Paulo.
Atendimento ao usuário
A concessionário disponibilizará durante todo o feriado um canal direto e em tempo real para que motoristas que circulam pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes possam solicitar ajuda em caso de pane, atendimento ou informações. O número é o 0800 055 5550.