Cerca de 2 milhões de veículos devem circular pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o feriado prolongado de Páscoa. De acordo com a Motiva Autoban, a Operação Páscoa terá início na quinta-feira (2/4), com fim programado para domingo (5/4). Para atender os usuários com segurança e fluidez ao tráfego de veículos, a concessionária elaborou uma operação especial visando reforço no atendimento e monitoramento das vias em tempo integral.

Segundo Motiva Autoban, o tráfego deverá ser intenso na saída e no retorno do feriado, tanto nos sentidos interior-capital quanto capital-interior. No sentido Capital–Interior, os horários críticos previstos são: quinta-feira (02/04) - 16h às 20h; sexta-feira (03/04) - 9h às 13h. á no sentido contrário o maior fluxo esperado será no domingo (5/4) - 15h às 22h.

Reforço nas vias

A Operação Páscoa ocorrerá com apoio Centro de Controle Operacional (CCO) e da Polícia Militar Rodoviária. Serão usados como apoio 110 câmeras de circuito fechado de TV, 37 analisadores de tráfego - monitorando 205 faixas, 9 estações meteorológicas e 31 painéis de mensagens variáveis.