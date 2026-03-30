O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí realiza, até dia 12 de abril, a exposição e venda de artesanatos em prol da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal).

No local estão expostos trabalhos como artesanato em resina, costura criativa, pedras e incensos, velas, amigurumis, estojos e nécessaires infantil, chaveiros e laços, com preços a partir de R$ 9. Uma excelente oportunidade para quem procura artigos diferenciados.

Fundada em 1982 pela fonoaudióloga Mariza Cavenaghi Argentino Pomilio, por pais de pacientes e por colaboradores, a Ateal é uma associação civil, assistencial e de pesquisa, sem fins econômicos, que conta com a atuação de uma diretoria voluntária.