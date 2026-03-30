30 de março de 2026
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NO MAXI SHOPPING 

Ateal promove exposição e venda de artesanato 

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
No local estão expostos trabalhos com preços a partir de R$ 9
No local estão expostos trabalhos com preços a partir de R$ 9

O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí realiza, até dia 12 de abril, a exposição e venda de artesanatos em prol da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal).

No local estão expostos trabalhos como artesanato em resina, costura criativa, pedras e incensos, velas, amigurumis, estojos e nécessaires infantil, chaveiros e laços, com preços a partir de R$ 9. Uma excelente oportunidade para quem procura artigos diferenciados.

Fundada em 1982 pela fonoaudióloga Mariza Cavenaghi Argentino Pomilio, por pais de pacientes e por colaboradores, a Ateal é uma associação civil, assistencial e de pesquisa, sem fins econômicos, que conta com a atuação de uma diretoria voluntária.

Realiza exames em maternidades para detecção precoce da deficiência auditiva, possui um Centro Audiológico para realização de exames da audição, atua na indicação e adaptação de aparelho auditivo, na ativação e reabilitação de implantados cocleares e participa de programas de saúde ocupacional em empresas para o diagnóstico e conservação da audição.

O Espaço Maxi Comunidade está localizado no Piso 2 (próximo à Entrada G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.

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