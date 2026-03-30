Uma força-tarefa focada na manutenção viária e na segurança de pedestres e motoristas que circulam por avenidas e ruas de Jundiaí tapou 831 buracos em diferentes regiões do município nos últimos dias do mês de março.

A causa de muitos destes buracos foi o excesso de chuvas dos últimos três meses que atingiu o município. Segundo a Defesa Civil, Jundiaí acumulou 1.374 milímetros de chuva em 2026, superando os 829 milímetros registrados no mesmo período de 2025.

Coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), a força-tarefa levou equipes a bairros como Agapeama, Jardim do Lago, Vila Arens, Vianelo, Bonfiglioli, Vila Rami, Santa Clara, Medeiros, Malota e Distrito Industrial.