Uma força-tarefa focada na manutenção viária e na segurança de pedestres e motoristas que circulam por avenidas e ruas de Jundiaí tapou 831 buracos em diferentes regiões do município nos últimos dias do mês de março.
A causa de muitos destes buracos foi o excesso de chuvas dos últimos três meses que atingiu o município. Segundo a Defesa Civil, Jundiaí acumulou 1.374 milímetros de chuva em 2026, superando os 829 milímetros registrados no mesmo período de 2025.
Coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), a força-tarefa levou equipes a bairros como Agapeama, Jardim do Lago, Vila Arens, Vianelo, Bonfiglioli, Vila Rami, Santa Clara, Medeiros, Malota e Distrito Industrial.
A ação segue processo técnico que inclui a preparação da área, aplicação de cola, colocação da massa asfáltica e compactação. Segundo a SMISP, as etapas garantem mais durabilidade ao pavimento e melhores condições de tráfego para motoristas.
Cronograma da semana
De acordo com a Prefeitura, nesta semana, os serviços estão programados para bairros como Torres de São José, Engordadouro, Anhangabaú, Retiro, Fernandes, Cecap, Vila Municipal, Alvorada, Parque Centenário, Parque do Colégio, Hortolândia, Chácara Urbana, Tulipas, Vianelo, Bonfiglioli e São José da Pedra Santa.
A SMISP informa que o cronograma da operação é organizado com base na urgência dos casos, no fluxo de veículos e também nas solicitações registradas por meio do serviço 156 da Prefeitura.