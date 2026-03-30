30 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BEM-ESTAR ANIMAL

Em março, Jundiaí teve 287 castrações e microchipagens gratuitas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Mutirões gratuitos de castração e microchipagem ampliam o acesso da população aos serviços e reforçam o cuidado com o bem-estar animal em Jundiaí
Mutirões gratuitos de castração e microchipagem ampliam o acesso da população aos serviços e reforçam o cuidado com o bem-estar animal em Jundiaí

No mês de março, 145 cães e 142 gatos foram atendidos em mutirões gratuitos de castração e microchipagem em Jundiaí, totalizando 287 animais. As ações foram realizadas tanto na sede do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) quanto de forma descentralizada, com atendimento no bairro do Retiro e região.

A iniciativa de levar os mutirões para diferentes bairros amplia o acesso da população aos serviços, facilitando a participação de tutores que, muitas vezes, enfrentam dificuldades de deslocamento até a sede. A descentralização também contribui para o controle populacional de cães e gatos em diversas regiões da cidade, fortalecendo as políticas públicas de bem-estar animal.

Além da castração, medida essencial para a saúde dos animais, todos os animais atendidos passaram pelo processo de microchipagem. O procedimento garante a identificação do tutor e do animal por meio do sistema de controle do Debea. Com o uso de um leitor específico, é possível acessar rapidamente os dados cadastrados, o que facilita o monitoramento, aumenta a segurança e contribui para a devolução em casos de perda.

Próximas ações

As ações de castração e microchipagem são realizadas mensalmente, tanto na sede do departamento quanto em diferentes regiões da cidade. As próximas datas já definidas são: na sede do Debea, nos dias 16 de abril e 7 de maio; e no bolsão do estacionamento do Sesc, nos dias 2 e 3 de maio.

Para mais informações e orientações sobre como entrar na fila para castração e microchipagem, os interessados podem acessar o site do Debea, neste link.

O Debea está localizado na rua Abrahão Farrão, 8 – Chácara São Francisco, em Jundiaí. O telefone para contato é (11) 4582-2649.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários