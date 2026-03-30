No mês de março, 145 cães e 142 gatos foram atendidos em mutirões gratuitos de castração e microchipagem em Jundiaí, totalizando 287 animais. As ações foram realizadas tanto na sede do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) quanto de forma descentralizada, com atendimento no bairro do Retiro e região.

A iniciativa de levar os mutirões para diferentes bairros amplia o acesso da população aos serviços, facilitando a participação de tutores que, muitas vezes, enfrentam dificuldades de deslocamento até a sede. A descentralização também contribui para o controle populacional de cães e gatos em diversas regiões da cidade, fortalecendo as políticas públicas de bem-estar animal.

Além da castração, medida essencial para a saúde dos animais, todos os animais atendidos passaram pelo processo de microchipagem. O procedimento garante a identificação do tutor e do animal por meio do sistema de controle do Debea. Com o uso de um leitor específico, é possível acessar rapidamente os dados cadastrados, o que facilita o monitoramento, aumenta a segurança e contribui para a devolução em casos de perda.

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