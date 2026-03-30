No último sábado (28), cerca de 50 mulheres de Jundiaí puderam ter uma aula de defesa pessoal. O evento, promovido pela educadora física e instrutora de Jiu-Jitsu Paula Macedo, também contou com apoio da Delegacia da Mulher de Jundiaí, com uma explanação das investigadora Lilian Picchi sobre o ciclo da violência, como ele pode ser identificado e como mulheres podem sair deste tipo de situação.

Na aula prática, as mulheres receberam instruções de defesa pessoal para que consigam se livrar de algumas situações de violência e abuso. Segundo Paula, o evento foi um sucesso e tem fila de espera para uma próxima edição, mas ela busca apoio de empresas parceiras para poder viabilizar outra edição. "Nosso projeto é fazer um evento gigantesco, para o maior números de pessoas possível", conta.

Paula diz ainda que o aulão de defesa pessoal evidenciaou a necessidade de mulheres em ter suporte para enfrentar a violência, que é recorrente na cidade. "Vimos a realidade, de quantas mulheres já sofreram algum tipo de abuso ou foram vítimas de algo, e isso vai ajudar demais todas nós", diz ela sobre a necessidade do suporte.