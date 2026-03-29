A Prefeitura de Jundiaí (SP) tem reforçado ações de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica com o uso de um aplicativo com “botão do pânico”, integrado ao programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Municipal. Criado em 2024, o sistema já acompanha quase 300 mulheres, sendo 150 com o recurso ativo. Ao ser acionado, o alerta é enviado à central da corporação, que desloca uma viatura ao local indicado.
A ferramenta permite o monitoramento das vítimas por GPS e é voltada a mulheres com medidas protetivas. Segundo a guarda municipal Cristiane de Araújo Pichark, o botão é utilizado semanalmente e, mesmo em acionamentos acidentais, equipes são enviadas para verificação. A iniciativa busca ampliar a proteção em casos de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.
Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que, entre 2023 e 2026, municípios da região, como Itatiba, Jarinu, Itupeva e Várzea Paulista, registraram 129 ocorrências graves, incluindo feminicídio e tentativa de feminicídio. A maioria das vítimas eram mulheres adultas. O cenário reforça a adoção de medidas tecnológicas como estratégia de resposta rápida às ocorrências.
Além do suporte tecnológico, o município mantém serviços presenciais de acolhimento, como a Casa Sol, que oferece abrigo sigiloso, apoio psicológico e acompanhamento social. O espaço pode receber até 14 pessoas, incluindo familiares, por até 90 dias, com possibilidade de prorrogação. O atendimento também inclui encaminhamento por órgãos de segurança e assistência, além de acompanhamento após a saída, com o objetivo de garantir a proteção contínua das vítimas.