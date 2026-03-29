A Prefeitura de Jundiaí (SP) tem reforçado ações de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica com o uso de um aplicativo com “botão do pânico”, integrado ao programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Municipal. Criado em 2024, o sistema já acompanha quase 300 mulheres, sendo 150 com o recurso ativo. Ao ser acionado, o alerta é enviado à central da corporação, que desloca uma viatura ao local indicado.

A ferramenta permite o monitoramento das vítimas por GPS e é voltada a mulheres com medidas protetivas. Segundo a guarda municipal Cristiane de Araújo Pichark, o botão é utilizado semanalmente e, mesmo em acionamentos acidentais, equipes são enviadas para verificação. A iniciativa busca ampliar a proteção em casos de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que, entre 2023 e 2026, municípios da região, como Itatiba, Jarinu, Itupeva e Várzea Paulista, registraram 129 ocorrências graves, incluindo feminicídio e tentativa de feminicídio. A maioria das vítimas eram mulheres adultas. O cenário reforça a adoção de medidas tecnológicas como estratégia de resposta rápida às ocorrências.