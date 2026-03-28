O Governo de São Paulo lançou nesta semana a segunda edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo. A iniciativa passa a contar com 87 atrativos voltados para experiências em vinícolas, sendo 22 enodestinos, distribuídos em cinco rotas e 38 municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Itatiba e Louveira. Em Jundiaí, o roteiro reúne 14 estabelecimentos que juntas, segundo dados da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, produzem 8,7 milhões de litros de vinho por ano.

O proprietário da Casa Martins, Amarildo Martins, ressalta os impactos positivos da iniciativa, principalmente pela divulgação do produto jundiaiense. “É muito importante estar na Rota de Vinhos do Estado, pois a divulgação é mais abrangente. Sempre recebemos pessoas que dizem ter nos conhecido através da rota, vindas de várias cidades e até de outros estados. Isso movimenta toda a cadeia, como restaurantes, artesanato e hotelaria”, explica.

Ele também projeta crescimento. “A expectativa é grande em relação ao aumento no número de visitantes. Por isso, nesta safra ampliamos a produção em 30%. Passamos de cerca de 10 mil litros para 13 mil, além de uma nova produção de 2 mil litros prevista com a colheita de inverno”.