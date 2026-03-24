O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nessa segunda-feira (23 a Lei que autoriza a instalação de farmácia ou drogaria em áreas de venda de supermercados. O texto está publicado no Diário Oficial da União.

A norma tem origem em um Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional, que autoriza a instalação de um setor de farmácia no interior de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade.

Entenda

A autorização deve seguir uma série de normas e regras para comercialização de medicamentos dentro de supermercados. De acordo com a lei, farmácias e drogarias devem ser instaladas em lugar independente dos demais setores e operadas diretamente, sob mesma identidade fiscal, ou mediante contrato com farmácia ou drogaria licenciada e registrada em órgãos competentes.