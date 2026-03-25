O setor de produtos alimentícios que acompanham a ceia de Páscoa, como azeites, temperos, azeitonas e frutas secas, se prepara para uma das melhores épocas do ano e já projeta crescimento que chega na casa dos 20% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Proprietário de um empório na Vila Arens, Wladimir Colepicolo afirma que, apesar de certa apreensão no início do ano e com clientes que deixam as compras para a última hora, a expectativa é positiva. Entre outros produtos, ele trabalha com o bacalhau, o azeite e a azeitona. “É uma época boa para consumir peixe e para vender esses produtos. Em relação ao ano passado, devemos crescer em torno de 20%”, destaca.
Wladimir Colepicolo trabalha com bacalhau, azeite e azeitonas
Entre os produtos mais procurados estão os azeites portugueses e itens que fogem do básico. Mesmo com variações de preço, como a azeitona chegando a R$ 99 o quilo, o comerciante afirma que buscou manter valores competitivos, especialmente no bacalhau, com opções que variam de R$ 129 a R$ 399 o quilo, de acordo com o corte.
“O pessoal gosta muito de azeites diferenciados, que não são encontrados em supermercados, além de azeitonas portuguesas e chilenas, saborosas e que têm muita saída.”
A procura por produtos mais sofisticados também é percebida por Claus Peters, proprietário de uma loja de importados no Centro. Ele observa um consumidor interessado em experiências gastronômicas diferentes, em especial nos azeites portugueses e italianos. “Muitos buscam um azeite de qualidade, um produto mais gourmet, com novos sabores. Ele espera um aumento de 10% nas vendas”, diz.
Claus Peters ressalta busca por experiências gastronômicas diferentes
Alternativas
Além dos itens tradicionais, cresce o interesse por alternativas que incrementam as receitas. A comerciante Caterine Juliana Berganton, proprietária de outro empório da Vila Arens, aponta a alta procura por sementes, castanhas, grãos e frutas secas. Ingredientes como grão-de-bico, amêndoas laminadas e castanhas têm sido usados tanto em pratos salgados quanto em doces. “Os consumidores querem inovar, sair do básico e também buscar opções mais saudáveis com menos açúcar e mais proteínas”, explica.
Apesar de um início de ano mais tímido nas vendas, a expectativa para a Páscoa é de recuperação. Segundo Caterine, o aumento deve ficar entre 10% e 15%, impulsionado pelas celebrações. “O Natal ainda é a melhor data para o comércio, mas a Páscoa vem logo em seguida e tem um peso importante”, afirma.