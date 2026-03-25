O setor de produtos alimentícios que acompanham a ceia de Páscoa, como azeites, temperos, azeitonas e frutas secas, se prepara para uma das melhores épocas do ano e já projeta crescimento que chega na casa dos 20% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Proprietário de um empório na Vila Arens, Wladimir Colepicolo afirma que, apesar de certa apreensão no início do ano e com clientes que deixam as compras para a última hora, a expectativa é positiva. Entre outros produtos, ele trabalha com o bacalhau, o azeite e a azeitona. “É uma época boa para consumir peixe e para vender esses produtos. Em relação ao ano passado, devemos crescer em torno de 20%”, destaca.