O Museu da Língua Portuguesa passou a disponibilizar ao público seu Acervo Digital com conteúdo produzido ao longo de sua história. A iniciativa faz parte da celebração de seu aniversário de 20 anos. A plataforma on-line reúne e organiza informações sobre a exposição principal, as mostras temporárias e itinerantes, os itens de acervos e publicações.
O Museu, localizado no histórico prédio da Estação da Luz, é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O Acervo Digital será atualizado constantemente, acrescentando informações sobre a memória do museu, as próximas mostras temporárias e os futuros projetos de pesquisa e publicações.
A ação visa preservar e difundir o acervo do Museu, valorizar o patrimônio imaterial a que se dedica e fomentar a produção de novos conhecimentos, aproximando os públicos da riqueza de nossa língua. Além disso, pretende alcançar pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de visitar presencialmente o Museu, bem como disponibilizar materiais que podem ser utilizados em sala de aula por professores e professoras.
Exposição principal virtual
No Acervo Digital, o público pode ler textos, ver fotografias e ainda assistir a vídeos, com estudiosos da língua e artistas. Ainda é possível ‘passear’ virtualmente pelas instalações com apoio de recursos audiovisuais, informações, e outras opções que propiciam uma experiência única.
Ao navegar pelo Acervo Digital do Museu, o público também tem acesso a vários conteúdos que não fazem parte da exposição principal e que podem servir de estudo para quem deseja realizar uma exposição, por exemplo. O Acervo Digital foi desenvolvido com atenção às práticas de acessibilidade digital, buscando garantir uma navegação mais inclusiva para todos os públicos. A plataforma é compatível com leitores de tela e recursos de apoio à visão. Também há recursos voltados à acessibilidade de pessoas surdas e outras deficiências auditivas.
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