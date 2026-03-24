O Museu da Língua Portuguesa passou a disponibilizar ao público seu Acervo Digital com conteúdo produzido ao longo de sua história. A iniciativa faz parte da celebração de seu aniversário de 20 anos. A plataforma on-line reúne e organiza informações sobre a exposição principal, as mostras temporárias e itinerantes, os itens de acervos e publicações.

O Museu, localizado no histórico prédio da Estação da Luz, é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O Acervo Digital será atualizado constantemente, acrescentando informações sobre a memória do museu, as próximas mostras temporárias e os futuros projetos de pesquisa e publicações.

A ação visa preservar e difundir o acervo do Museu, valorizar o patrimônio imaterial a que se dedica e fomentar a produção de novos conhecimentos, aproximando os públicos da riqueza de nossa língua. Além disso, pretende alcançar pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de visitar presencialmente o Museu, bem como disponibilizar materiais que podem ser utilizados em sala de aula por professores e professoras.

Exposição principal virtual