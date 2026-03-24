26 de março de 2026
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MARIDO FOI PRESO

Mulher é acordada com agressões e acusações de infidelidade


| Tempo de leitura: 1 min
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O marido foi preso em flagrante por violência doméstica
O marido foi preso em flagrante por violência doméstica

Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva, suspeito de acordar a esposa com agressões e acusações de traição. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que conseguiu ligar para o 190 utilizando o celular, após impedir que o marido tomasse o aparelho.

Quando os policiais chegaram ao local, a mulher relatou que estava dormindo e, por volta das 3h, o marido chegou em casa embriagado, passou a acusá-la de traição e iniciou as agressões. Em seguida, ele tentou tomar o celular da vítima, mas não conseguiu.

Durante a abordagem, o homem se mostrou bastante alterado e continuava fazendo acusações de infidelidade.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante por violência doméstica.

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