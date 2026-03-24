Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada desta terça-feira (24), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva, suspeito de acordar a esposa com agressões e acusações de traição. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que conseguiu ligar para o 190 utilizando o celular, após impedir que o marido tomasse o aparelho.

Quando os policiais chegaram ao local, a mulher relatou que estava dormindo e, por volta das 3h, o marido chegou em casa embriagado, passou a acusá-la de traição e iniciou as agressões. Em seguida, ele tentou tomar o celular da vítima, mas não conseguiu.