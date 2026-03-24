Os atletas do BMX Racing Time Jundiaí participaram, nos dias 21 e 22 de março, de duas competições nacionais em Indaiatuba e conquistaram resultados expressivos. A equipe esteve presente na 3ª etapa da Copa PKS e na Copa Brasil, reunindo pilotos de diversos estados.

Entre os destaques, Andrey Alves de Toledo foi campeão na categoria Boys 12 anos nas duas competições. Lara Grigoletto também subiu ao lugar mais alto do pódio na Elite Woman pela Copa PKS, enquanto Sophia de Almeida Bernardes venceu na categoria Pré Bike Feminino na Copa Brasil.

Outros bons resultados vieram com Gabriel Paes Leme, campeão na Copa Brasil (Novatos 11/12 anos), além de pódios de Lucca Bernardes e Luiz Teotônio, terceiros colocados em suas categorias. A equipe ainda somou colocações entre os finalistas em diferentes categorias.