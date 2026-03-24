Mais de 100 tipos de papilomavírus humano (HPV), a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais comum no mundo, atingem pele e mucosas. Sua transmissão acontece principalmente durante as relações sexuais — vaginal, anal ou oral — por contato direto com pele ou mucosas contaminadas. O HPV não é uma doença que afeta só mulheres, homens também podem ser infectados, assim como crianças, e o vírus pode levar ao câncer de colo do útero, pênis, ânus e garganta.

O HPV é o responsável por 99,7% dos casos de câncer do colo do útero. E nesta quinta-feira (26), acontece o Dia de Conscientização sobre o Câncer de Colo do Útero, que integra o mês dedicado à causa, o Março Lilás. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), esse é o terceiro tumor mais frequente entre mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de mama e do colorretal. Para este ano, a estimativa é de 19.310 novos casos no país.

Os números preocupam. Dados do Painel Oncologia do Datasus, compilados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), mostram que, até 15 de março, já haviam sido registrados 682 novos casos no Brasil em 2026. Em 2025, foram 12.753 novos registros e, em 2024, 20.406.