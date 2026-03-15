Várzea Paulista completou 61 anos de emancipação com uma grande festa, no último sábado (21), na Praça CEU e suas imediações. O evento, que registrou o público de 15 mil pessoas, foi marcado pelo prestígio aos artistas locais e espaço para a inclusão. Um destaque foi a apresentação do grupo musical Samprazer, precedido por vários artistas da região e pela tradicional performance da Musicarte (Escola de Música e Arte de Várzea Paulista). Também houve exposição de orquídeas, que marcam a identidade da cidade; um amplo Espaço Kids; as Feiras Criativa e Inclusiva; a Praça de Alimentação com entidades assistenciais e instituições religiosas; um estande para doação e retirada gratuitas de livros da Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, e pipoca e algodão doce à vontade.

Das apresentações de dança do ventre do grupo varzino Gadaq à grande animação do experiente Tuta Mendez, marcada por grandes sucessos do samba, pagode e MPB, o palco recebeu atrações para vários gostos. Também houve espaço para música gospel, aulão de ritmos, Filé do Brega e seu romantismo, Rick e Kelly para a criançada, Carol Villa com muita diversidade e o animado cantor Kesser.

Festa registra elogios do público