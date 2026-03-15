Várzea Paulista completou 61 anos de emancipação com uma grande festa, no último sábado (21), na Praça CEU e suas imediações. O evento, que registrou o público de 15 mil pessoas, foi marcado pelo prestígio aos artistas locais e espaço para a inclusão. Um destaque foi a apresentação do grupo musical Samprazer, precedido por vários artistas da região e pela tradicional performance da Musicarte (Escola de Música e Arte de Várzea Paulista). Também houve exposição de orquídeas, que marcam a identidade da cidade; um amplo Espaço Kids; as Feiras Criativa e Inclusiva; a Praça de Alimentação com entidades assistenciais e instituições religiosas; um estande para doação e retirada gratuitas de livros da Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, e pipoca e algodão doce à vontade.
Das apresentações de dança do ventre do grupo varzino Gadaq à grande animação do experiente Tuta Mendez, marcada por grandes sucessos do samba, pagode e MPB, o palco recebeu atrações para vários gostos. Também houve espaço para música gospel, aulão de ritmos, Filé do Brega e seu romantismo, Rick e Kelly para a criançada, Carol Villa com muita diversidade e o animado cantor Kesser.
Festa registra elogios do público
Maria Geni de Souza Silva, moradora de Várzea Paulista há mais de 30 anos, teve um motivo duplo para comemorar: ela também faz aniversário no dia 21 de março. A moradora frequentemente prestigia as festas da cidade. “A festa está boa. Venho todo ano. Vimos a todas as festas, com as crianças. Faço aniversário com Várzea Paulista”, contou, sorrindo. O esposo da aniversariante, Araci Rodrigues, também se mostrou satisfeito. “Está muito bom, né? A gente vem direto com as crianças”, disse.
Amanda Dias Silva de Carvalho curtiu a festa com a filha Maria Eduarda — que fez parte da apresentação da Musicarte —, os outros cinco filhos, o afilhado Erik e o irmão dele. A munícipe gostou muito do clima propício para brincadeiras e diversão e a criançada aproveitou bastante o Espaço Kids. “Cheguei faz um tempinho. Gostei bastante. Achei um ambiente bem familiar, bem tranquilo para as crianças brincarem”, elogiou.
Grace Kelly morou em Várzea Paulista há 37 anos e, recentemente, se mudou para Jundiaí. Ela sempre gostou de estar presente nas festividades varzinas e fez questão de comparecer mais uma vez. “Vim com os filhos, Juan Leonardo e Ana Júlia. A festa está bem legal. Vim prestigiar a cidade, já que sempre morei aqui.”