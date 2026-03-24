O recente destaque de Jundiaí em importantes premiações nas áreas de Educação e Sustentabilidade reforça um movimento que vem sendo estruturado desde o início de 2025: a consolidação do programa municipal Escola da Gente, principal diretriz da política educacional da cidade, vinculado à Secretaria Municipal de Educação (SME).

O programa é organizado a partir de três pilares: social, ambiental e de governança, inspirados nos princípios ESG. A proposta integra cuidado, consciência nas relações e metas pedagógicas, promovendo uma escola mais inclusiva, participativa e conectada aos desafios contemporâneos. Além disso, o modelo valoriza a construção coletiva, envolvendo educadores, alunos e comunidade no desenvolvimento das práticas escolares.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, o reconhecimento recente é resultado de um trabalho planejado e contínuo. “O Escola da Gente representa o compromisso da nossa gestão com uma Educação pública de qualidade, que olha para o presente, mas também prepara nossos estudantes para o futuro. As premiações mostram que estamos no caminho certo, com políticas estruturadas e foco nas pessoas”, destacou.