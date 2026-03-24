O recente destaque de Jundiaí em importantes premiações nas áreas de Educação e Sustentabilidade reforça um movimento que vem sendo estruturado desde o início de 2025: a consolidação do programa municipal Escola da Gente, principal diretriz da política educacional da cidade, vinculado à Secretaria Municipal de Educação (SME).
O programa é organizado a partir de três pilares: social, ambiental e de governança, inspirados nos princípios ESG. A proposta integra cuidado, consciência nas relações e metas pedagógicas, promovendo uma escola mais inclusiva, participativa e conectada aos desafios contemporâneos. Além disso, o modelo valoriza a construção coletiva, envolvendo educadores, alunos e comunidade no desenvolvimento das práticas escolares.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, o reconhecimento recente é resultado de um trabalho planejado e contínuo. “O Escola da Gente representa o compromisso da nossa gestão com uma Educação pública de qualidade, que olha para o presente, mas também prepara nossos estudantes para o futuro. As premiações mostram que estamos no caminho certo, com políticas estruturadas e foco nas pessoas”, destacou.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, ressalta que o programa se consolida a partir da prática cotidiana nas escolas. “O Escola da Gente ganha força no dia a dia, com o envolvimento dos educadores, dos estudantes e das famílias. É uma política construída coletivamente, que integra diferentes ações e garante que cada aluno tenha oportunidades reais de aprendizagem e desenvolvimento”, afirmou.
Entre os exemplos está o projeto “Origem”, que amplia as possibilidades pedagógicas com foco em sustentabilidade e o “Gente que faz: construindo ciclos que transformam o futuro”, que incentiva o protagonismo dos estudantes em ações com impacto social e comunitário. As iniciativas dialogam com o cotidiano escolar e fortalecem a relação entre educação, território e cidadania.
Ao longo de 2025 e início de 2026, o programa também se refletiu em avanços concretos na rede municipal, como o fortalecimento das políticas de aprendizagem, investimentos em infraestrutura das escolas, por meio do programa “Quem Ama Cuida – Minha Escola”, e ações voltadas à equidade educacional.
Somam-se a essas iniciativas o Cardápio Pedagógico da Área de Sustentabilidade, com atividades voltadas à educação ambiental, além de ações de plantio e projetos de conscientização que integram o currículo e ampliam o olhar dos estudantes sobre o território e o futuro. Essas medidas contribuíram para melhorar as condições de ensino e aprendizagem, ampliando oportunidades para todos os estudantes.
As premiações conquistadas pelo município evidenciam o impacto positivo das políticas públicas implementadas e posicionam Jundiaí como referência em Educação no Estado. Mais do que conquistas pontuais, os reconhecimentos reforçam a consistência de um projeto que tem como objetivo central formar cidadãos mais conscientes, preparados e comprometidos com a sociedade.