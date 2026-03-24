Luiz Fernando Machado, que foi prefeito de Jundiaí entre 2017 a 2024 e agora é pré-candidato a Deputado Federal, transformou o discurso da infância em política pública estruturada. A Escola Inovadora, o Mundo das Crianças e a criação do Comitê das Crianças, destacaram as prioridades da infância, em cada uma das etapas do desenvolvimento. O Mundo das Crianças, parque gratuito, virou modelo para o Brasil de como investimentos como esse, que ajudam no cotidiano das famílias e a educação de qualidade transformam a vida das crianças. O conceito é simples e prático: quando uma cidade é boa para a criança, é boa para todos. E isso pode ser replicado para mais cidades brasileiras, segundo Luiz Fernando.

Dinheiro no bolso

O vereador Rodrigo Albino anunciou a conquista de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, viabilizada junto ao deputado federal Ricardo Salles, para o Centro de Convivência do Idoso. Parte do recurso será destinada a reformas e ampliações do espaço. Outra parte terá a aplicação definida pelos próprios frequentadores. Segundo Albino, a iniciativa busca atender às reais necessidades do público. “Dia de alegria! Muito feliz em contribuir com essa turma cheia de energia”, afirmou Albino.