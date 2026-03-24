26 de março de 2026
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PELA ORDEM

Infância

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Luiz Fernando investiu no Mundo das Crianças quando era prefeito de Jundiaí
Luiz Fernando investiu no Mundo das Crianças quando era prefeito de Jundiaí

Luiz Fernando Machado, que foi prefeito de Jundiaí entre 2017 a 2024 e agora é pré-candidato a Deputado Federal, transformou o discurso da infância em política pública estruturada. A Escola Inovadora, o Mundo das Crianças e a criação do Comitê das Crianças, destacaram as prioridades da infância, em cada uma das etapas do desenvolvimento. O Mundo das Crianças, parque gratuito, virou modelo para o Brasil de como investimentos como esse, que ajudam no cotidiano das famílias e a educação de qualidade transformam a vida das crianças. O conceito é simples e prático: quando uma cidade é boa para a criança, é boa para todos. E isso pode ser replicado para mais cidades brasileiras, segundo Luiz Fernando.

Dinheiro no bolso

O vereador Rodrigo Albino anunciou a conquista de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, viabilizada junto ao deputado federal Ricardo Salles, para o Centro de Convivência do Idoso. Parte do recurso será destinada a reformas e ampliações do espaço. Outra parte terá a aplicação definida pelos próprios frequentadores. Segundo Albino, a iniciativa busca atender às reais necessidades do público. “Dia de alegria! Muito feliz em contribuir com essa turma cheia de energia”, afirmou Albino.

Contas em dia

O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Jundiaí referentes ao exercício de 2023. A decisão foi tomada por unanimidade pelos conselheiros Sidney Estanislau Beraldo (relator), Renato Martins Costa (presidente) e Maxwell Borges de Moura Vieira. Apesar da aprovação, o órgão determinou o envio de recomendações ao Executivo municipal, que deverão ser verificadas em futura fiscalização. Também foram expedidos ofícios ao Corpo de Bombeiros, devido à ausência de AVCB em prédios públicos, e ao Ministério Público, por irregularidades nas áreas de Educação e Saúde. A deliberação não abrange atos ainda pendentes de análise pelo Tribunal.

Pontapé inicial

A Prefeitura de Várzea Paulista iniciou o programa SuperAção SP no CRAS Norte, em parceria com o Governo do Estado e a Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de integrar famílias e ampliar sua autonomia por meio do acesso a políticas públicas; a supervisora Flávia Van Oorschot apresentou a proposta às secretarias municipais envolvidas e explicou que agentes do programa farão visitas domiciliares para desenvolver planos individualizados e conectar famílias a serviços, cursos e oportunidades de trabalho ou empreendedorismo. Segundo o gestor de Desenvolvimento Social, Leandro Marques, novas reuniões serão realizadas para consolidar a iniciativa, que busca fortalecer o vínculo entre o poder público e a população

Passo para trás

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que não será candidato à Presidência da República em 2026 e que pretende permanecer à frente do governo estadual até o fim do mandato. A declaração foi feita em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Cotado como possível nome da direita para a disputa nacional, ele disse não querer antecipar o debate eleitoral. Segundo a publicação, o governador prefere manter o foco na gestão no Paraná. O posicionamento ocorre em meio às articulações políticas para as eleições de 2026.

Meta cumprida

O Brasil superou a meta de alfabetização na idade certa ao atingir, em 2025, 66% das crianças aptas a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23), em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A meta original do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada era de 64% para 2025. Segundo o presidente, o objetivo é chegar a 80% de crianças alfabetizadas até 2030. O índice indica que duas a cada três crianças que concluíram o segundo ano no ano passado já estavam alfabetizadas.

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