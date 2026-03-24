Luiz Fernando Machado, que foi prefeito de Jundiaí entre 2017 a 2024 e agora é pré-candidato a Deputado Federal, transformou o discurso da infância em política pública estruturada. A Escola Inovadora, o Mundo das Crianças e a criação do Comitê das Crianças, destacaram as prioridades da infância, em cada uma das etapas do desenvolvimento. O Mundo das Crianças, parque gratuito, virou modelo para o Brasil de como investimentos como esse, que ajudam no cotidiano das famílias e a educação de qualidade transformam a vida das crianças. O conceito é simples e prático: quando uma cidade é boa para a criança, é boa para todos. E isso pode ser replicado para mais cidades brasileiras, segundo Luiz Fernando.
Dinheiro no bolso
O vereador Rodrigo Albino anunciou a conquista de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, viabilizada junto ao deputado federal Ricardo Salles, para o Centro de Convivência do Idoso. Parte do recurso será destinada a reformas e ampliações do espaço. Outra parte terá a aplicação definida pelos próprios frequentadores. Segundo Albino, a iniciativa busca atender às reais necessidades do público. “Dia de alegria! Muito feliz em contribuir com essa turma cheia de energia”, afirmou Albino.
Contas em dia
O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Jundiaí referentes ao exercício de 2023. A decisão foi tomada por unanimidade pelos conselheiros Sidney Estanislau Beraldo (relator), Renato Martins Costa (presidente) e Maxwell Borges de Moura Vieira. Apesar da aprovação, o órgão determinou o envio de recomendações ao Executivo municipal, que deverão ser verificadas em futura fiscalização. Também foram expedidos ofícios ao Corpo de Bombeiros, devido à ausência de AVCB em prédios públicos, e ao Ministério Público, por irregularidades nas áreas de Educação e Saúde. A deliberação não abrange atos ainda pendentes de análise pelo Tribunal.
Pontapé inicial
A Prefeitura de Várzea Paulista iniciou o programa SuperAção SP no CRAS Norte, em parceria com o Governo do Estado e a Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de integrar famílias e ampliar sua autonomia por meio do acesso a políticas públicas; a supervisora Flávia Van Oorschot apresentou a proposta às secretarias municipais envolvidas e explicou que agentes do programa farão visitas domiciliares para desenvolver planos individualizados e conectar famílias a serviços, cursos e oportunidades de trabalho ou empreendedorismo. Segundo o gestor de Desenvolvimento Social, Leandro Marques, novas reuniões serão realizadas para consolidar a iniciativa, que busca fortalecer o vínculo entre o poder público e a população
Passo para trás
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que não será candidato à Presidência da República em 2026 e que pretende permanecer à frente do governo estadual até o fim do mandato. A declaração foi feita em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Cotado como possível nome da direita para a disputa nacional, ele disse não querer antecipar o debate eleitoral. Segundo a publicação, o governador prefere manter o foco na gestão no Paraná. O posicionamento ocorre em meio às articulações políticas para as eleições de 2026.
Meta cumprida
O Brasil superou a meta de alfabetização na idade certa ao atingir, em 2025, 66% das crianças aptas a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23), em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A meta original do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada era de 64% para 2025. Segundo o presidente, o objetivo é chegar a 80% de crianças alfabetizadas até 2030. O índice indica que duas a cada três crianças que concluíram o segundo ano no ano passado já estavam alfabetizadas.