A vereadora Carla Basílio (PSD), vítima de transfobia, afirmou que vai seguir lutando contra qualquer forma de preconceito após um episódio ocorrido na última sexta-feira (20), em Jundiaí. A parlamentar relatou ter sido alvo de ofensas dentro de um estabelecimento comercial no bairro Vila Hortolândia, onde estava para atender uma demanda de um comerciante relacionada à iluminação pública. A Guarda Municipal foi acionada para atender a situação.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 71 anos teria proferido xingamentos e declarações de cunho transfóbico contra a vereadora. Testemunhas afirmaram que, ao ser confrontado, o suspeito deixou o local de forma abrupta, acelerando o veículo e quase atingindo Carla. Após diligências, ele compareceu à delegacia e teve prisão em flagrante decretada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Em sua fala, Carla destacou o impacto emocional do ocorrido e a importância de não se silenciar. “Estou bem, mais forte e ainda mais consciente da responsabilidade que carrego. O que aconteceu foi grave, mas só reforçou minha luta. Não vou me calar diante de qualquer forma de preconceito”, afirmou. Ela também descreveu o momento como um “misto de medo, revolta e tristeza”, mas ressaltou que encontrou força ao lembrar que sua atuação representa muitas outras pessoas que enfrentam situações semelhantes.