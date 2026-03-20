O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realiza obras de manutenção no Mundo das Crianças. A iniciativa integra um plano de ação estruturado pela gestão que iniciou o planejamento e o remanejamento de recursos para viabilizar as melhorias necessárias, identificadas ao longo de 2025.
Entre os principais serviços em andamento estão a impermeabilização e revitalização do Mirante e do Foguete, além da troca do piso emborrachado das fontes interativas. As quadras de futebol também recebem melhorias com a instalação de piso modular, somadas à manutenção de bebedouros, quadras de areia, banheiros e da casa da árvore. O cronograma inclui ainda a pintura do parque, reparos nas paredes de escalada, nos escorregadores do Parque Paca e nos veículos cenográficos.
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Para a diretora de Mananciais da DAE, Nádia Zacharczuk, a manutenção é um pilar essencial para a experiência do visitante e para a função ambiental do espaço. “O Mundo das Crianças – assim como o Parque da Cidade – desempenha um papel fundamental na preservação da nossa represa. É compromisso da DAE mantê-lo seguro e com a qualidade que os visitantes merecem”, afirmou.
O diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão Júnior, revelou que as ações fazem parte de um novo momento de atenção à zeladoria e ao planejamento dos espaços públicos. “Estamos falando de um parque muito utilizado pela população, que naturalmente sofre desgaste com o tempo. Nosso trabalho foi identificar essas demandas, reorganizar o planejamento e direcionar investimentos para garantir a manutenção contínua e a qualidade do espaço para as famílias”, ressaltou.
Inclusão
Além das manutenções corretivas e preventivas, o parque também recebe investimentos em novas áreas, como a construção do Espaço Girassóis. Com mais de quatro mil metros quadrados, o projeto será o maior ambiente sensorial da América Latina, voltado ao público neurodivergente. A nova atração contará com trilha sensorial tátil e psicomotora, brinquedos sonoros de baixa intensidade, jardim olfativo, área de brinquedos psicomotores com piso emborrachado e brinquedos adaptados para PNE/PCD, além de uma Casa de Apoio equipada com enfermaria e banheiros acessíveis.
A previsão é que o novo espaço seja inaugurado no segundo semestre deste ano. “Além de garantir a manutenção do espaço, é fundamental avançar na inclusão. Com o Espaço Girassóis, o parque se consolida como um ambiente cada vez mais acessível e preparado para atender todas as crianças”, completou Bocalão.
Funcionamento
O Mundo das Crianças funcionará normalmente durante a execução das obras. No entanto, por conta das frentes de trabalho, podem ocorrer transtornos pontuais e interrupção temporária de algumas atrações. A Dae conta com a compreensão dos visitantes durante este período.
Durante as obras, todas as áreas em intervenção estarão devidamente isoladas e sinalizadas para garantir a segurança de todos. O parque funciona de terça a domingo, das 7h às 17h, com entrada permitida até às 16h.