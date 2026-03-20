Entre os principais serviços em andamento estão a impermeabilização e revitalização do Mirante e do Foguete, além da troca do piso emborrachado das fontes interativas. As quadras de futebol também recebem melhorias com a instalação de piso modular, somadas à manutenção de bebedouros, quadras de areia, banheiros e da casa da árvore. O cronograma inclui ainda a pintura do parque, reparos nas paredes de escalada, nos escorregadores do Parque Paca e nos veículos cenográficos.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realiza obras de manutenção no Mundo das Crianças. A iniciativa integra um plano de ação estruturado pela gestão que iniciou o planejamento e o remanejamento de recursos para viabilizar as melhorias necessárias, identificadas ao longo de 2025.

Para a diretora de Mananciais da DAE, Nádia Zacharczuk, a manutenção é um pilar essencial para a experiência do visitante e para a função ambiental do espaço. “O Mundo das Crianças – assim como o Parque da Cidade – desempenha um papel fundamental na preservação da nossa represa. É compromisso da DAE mantê-lo seguro e com a qualidade que os visitantes merecem”, afirmou.

O diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão Júnior, revelou que as ações fazem parte de um novo momento de atenção à zeladoria e ao planejamento dos espaços públicos. “Estamos falando de um parque muito utilizado pela população, que naturalmente sofre desgaste com o tempo. Nosso trabalho foi identificar essas demandas, reorganizar o planejamento e direcionar investimentos para garantir a manutenção contínua e a qualidade do espaço para as famílias”, ressaltou.

Inclusão

Além das manutenções corretivas e preventivas, o parque também recebe investimentos em novas áreas, como a construção do Espaço Girassóis. Com mais de quatro mil metros quadrados, o projeto será o maior ambiente sensorial da América Latina, voltado ao público neurodivergente. A nova atração contará com trilha sensorial tátil e psicomotora, brinquedos sonoros de baixa intensidade, jardim olfativo, área de brinquedos psicomotores com piso emborrachado e brinquedos adaptados para PNE/PCD, além de uma Casa de Apoio equipada com enfermaria e banheiros acessíveis.