A Prefeitura de Jundiaí realizou, em 2025, o plantio de 2.183 árvores em diferentes regiões da cidade. O trabalho é coordenado pelo Viveiro Municipal da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), vinculado ao Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), responsável pela produção das mudas utilizadas em calçadas, praças e áreas públicas.

De acordo com Renato Steck, engenheiro agrônomo e responsável pelo Viveiro Municipal da Unidam, o espaço conta atualmente com mais de 11 mil árvores nativas e exóticas aptas para o plantio urbano.

“Produzimos, prioritariamente, espécies nativas. O ideal é que as mudas sejam plantadas com no mínimo dois metros de altura e com a ramificação acima dessa medida, para não interferir no passeio público. Nossa equipe técnica avalia a largura da calçada, o espaço disponível, a presença de rede elétrica e as características do solo antes de definir a espécie. Trabalhamos com o conceito de ‘árvore certa no lugar certo’, evitando problemas futuros como podas excessivas, remoções ou danos às raízes e às calçadas”, explicou.