A Prefeitura de Jundiaí realizou, em 2025, o plantio de 2.183 árvores em diferentes regiões da cidade. O trabalho é coordenado pelo Viveiro Municipal da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), vinculado ao Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), responsável pela produção das mudas utilizadas em calçadas, praças e áreas públicas.
De acordo com Renato Steck, engenheiro agrônomo e responsável pelo Viveiro Municipal da Unidam, o espaço conta atualmente com mais de 11 mil árvores nativas e exóticas aptas para o plantio urbano.
“Produzimos, prioritariamente, espécies nativas. O ideal é que as mudas sejam plantadas com no mínimo dois metros de altura e com a ramificação acima dessa medida, para não interferir no passeio público. Nossa equipe técnica avalia a largura da calçada, o espaço disponível, a presença de rede elétrica e as características do solo antes de definir a espécie. Trabalhamos com o conceito de ‘árvore certa no lugar certo’, evitando problemas futuros como podas excessivas, remoções ou danos às raízes e às calçadas”, explicou.
Um dos bairros contemplados foi a Vila Liberdade, que recebeu 320 novas árvores. As mudas substituíram espécies que apresentavam risco de queda, interferência na rede elétrica ou comprometimento estrutural.
Segundo a Unidam, 1.056 árvores foram suprimidas no ano passado, sendo que 99% apresentavam risco de queda ou danos irreversíveis. Cada remoção é acompanhada da indicação de novo plantio. Além da reposição obrigatória, a prefeitura também amplia a arborização em bairros com déficit de cobertura vegetal.
Planejamento e qualidade de vida
O secretário da Smisp, Jeferson Coimbra, destaca que a arborização urbana planejada é tratada como política pública permanente. “O plantio planejado, com espécies adequadas e respeitando as características de cada local, garante segurança à população e melhora a qualidade ambiental da cidade. Árvores bem escolhidas reduzem conflitos com calçadas e redes elétricas, diminuem a necessidade de podas drásticas e contribuem para uma cidade mais sustentável e equilibrada”, afirma.