A exposição “Tao Sigulda – Um Alquimista do Século XX”, que já recebeu mais de 600 visitantes e reúne obras do artista, teve o período de visitação ampliado e poderá ser conferida pelo público até o dia 28 de março. A mostra está em cartaz na Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes e apresenta ao público a arte do conhecido ‘alquimista’ por transformar madeira, metal e diferentes técnicas de pintura em criações marcadas pela sensação de movimento, com influências do cubismo e do surrealismo.

Entre os destaques estão duas obras inéditas apresentadas ao público. A primeira, pertencente ao acervo da própria Pinacoteca, é uma obra sem título composta por diferentes metais moldados pelo artista para formar a figura de um inseto voador, reforçando uma característica marcante de sua produção: o dinamismo das formas.

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