A exposição “Tao Sigulda – Um Alquimista do Século XX”, que já recebeu mais de 600 visitantes e reúne obras do artista, teve o período de visitação ampliado e poderá ser conferida pelo público até o dia 28 de março. A mostra está em cartaz na Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes e apresenta ao público a arte do conhecido ‘alquimista’ por transformar madeira, metal e diferentes técnicas de pintura em criações marcadas pela sensação de movimento, com influências do cubismo e do surrealismo.
Entre os destaques estão duas obras inéditas apresentadas ao público. A primeira, pertencente ao acervo da própria Pinacoteca, é uma obra sem título composta por diferentes metais moldados pelo artista para formar a figura de um inseto voador, reforçando uma característica marcante de sua produção: o dinamismo das formas.
LEIA MAIS:
A outra obra inédita é um autorretrato que retornou ao acervo pessoal do artista, atualmente preservado no Centro Tao e Tama, sob curadoria de Tuko Slobodian. A peça amplia o olhar sobre a trajetória e o processo criativo de Tao Sigulda.
A exposição é uma oportunidade para o público conhecer mais de perto a produção do artista, marcada pela experimentação de materiais e pela criação de obras que exploram formas, movimento e imaginação.
Serviço
Exposição “Tao Sigulda – Um Alquimista do Século XX”
Data: até 28 de março
Horário: terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h
Local: Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes – Rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro
Entrada gratuita!