Depois de emocionar a comunidade escolar com sua atuação na etapa nacional da FIRST Tech Challenge, a equipe Alta Voltagem 25706, do Colégio Domus Sapiens, tem agora um novo e grandioso capítulo para escrever: a classificação para uma competição internacional nos Estados Unidos. Após a campanha que garantiu o 12º lugar nas qualificatórias, o 15º lugar no ranking

geral e o 3º lugar no Reach Award na etapa nacional, a equipe foi oficialmente inscrita no Run

for the Robots, evento internacional da FTC que acontecerá de 28 a 30 de maio, em Lexington, Kentucky.

A notícia foi recebida com emoção pelos alunos, mentores e toda a comunidade que acompanha a trajetória da equipe. O que antes parecia um sonho distante agora ganha forma concreta: a Alta Voltagem atravessará fronteiras para representar sua história, sua escola e o trabalho construído ao longo de anos de dedicação à robótica educacional. A classificação reforça não apenas a força competitiva da equipe, mas também a consistência de uma caminhada que vem sendo construída com esforço, propósito e impacto.

O Run for the Robots é um evento internacional e por convite da FIRST Tech Challenge, realizado no Alltech Arena, dentro do Kentucky Horse Park, em Lexington. A edição de 2026 reunirá 72 equipes, distribuídas em duas divisões, em uma programação de três dias com partidas, julgamentos e playoffs, reunindo times de alto nível de diferentes lugares do mundo.