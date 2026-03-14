Depois de emocionar a comunidade escolar com sua atuação na etapa nacional da FIRST Tech Challenge, a equipe Alta Voltagem 25706, do Colégio Domus Sapiens, tem agora um novo e grandioso capítulo para escrever: a classificação para uma competição internacional nos Estados Unidos. Após a campanha que garantiu o 12º lugar nas qualificatórias, o 15º lugar no ranking
geral e o 3º lugar no Reach Award na etapa nacional, a equipe foi oficialmente inscrita no Run
for the Robots, evento internacional da FTC que acontecerá de 28 a 30 de maio, em Lexington, Kentucky.
A notícia foi recebida com emoção pelos alunos, mentores e toda a comunidade que acompanha a trajetória da equipe. O que antes parecia um sonho distante agora ganha forma concreta: a Alta Voltagem atravessará fronteiras para representar sua história, sua escola e o trabalho construído ao longo de anos de dedicação à robótica educacional. A classificação reforça não apenas a força competitiva da equipe, mas também a consistência de uma caminhada que vem sendo construída com esforço, propósito e impacto.
O Run for the Robots é um evento internacional e por convite da FIRST Tech Challenge, realizado no Alltech Arena, dentro do Kentucky Horse Park, em Lexington. A edição de 2026 reunirá 72 equipes, distribuídas em duas divisões, em uma programação de três dias com partidas, julgamentos e playoffs, reunindo times de alto nível de diferentes lugares do mundo.
Segundo os organizadores, o torneio segue o formato oficial da temporada DECODE, mas com uma experiência ampliada e ambiente internacional, transformando a competição em um dos grandes encontros da FTC no calendário mundial.
Para a Alta Voltagem, estar nesse cenário representa mais do que uma conquista esportiva ou técnica. Significa levar ao exterior uma trajetória marcada por constância, amadurecimento e compromisso com algo maior do que a própria arena. Na etapa nacional, a equipe já havia mostrado sua força ao chegar aos playoffs, formar a aliança Alta Justice ao lado da Justice FTC 21036 e conquistar o Reach Award, prêmio que reconhece equipes capazes de ampliar o alcance da robótica, inspirar pessoas e fortalecer a cultura FIRST além da competição.
A classificação internacional também simboliza a continuidade de uma história que parecia caminhar para um momento de encerramento de ciclo. Com alunos vivendo suas últimas temporadas e com a intensidade emocional natural do fim de uma etapa nacional, havia no ar um sentimento de fechamento. Mas a nova convocação transforma esse cenário em continuidade, renovando o fôlego da equipe e oferecendo aos estudantes a oportunidade de viver mais uma experiência inesquecível, agora em solo internacional.
A conquista é motivo de orgulho para todo o Colégio Domus Sapiens, que segue como parceiro essencial em cada passo da equipe, oferecendo estrutura, incentivo e apoio para que os alunos desenvolvam competências técnicas e humanas por meio da robótica. Também merece destaque a Rockwell Automation, patrocinadora que acredita no potencial transformador do projeto e contribui para que sonhos como esse possam ultrapassar os limites da escola e ganhar o mundo.
Mais do que uma viagem, Kentucky representa um novo marco na história da Alta Voltagem 25706. É a prova de que dedicação, constância e propósito podem abrir portas cada vez maiores. Agora, com o nome do Colégio Domus Sapiens confirmado em uma competição internacional, a equipe segue sua preparação para viver mais um capítulo inesquecível — e mostrar que a robótica brasileira tem talento, impacto e voz no cenário mundial.