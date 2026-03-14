Independentemente de quem seja eleito, dirigentes partidários de Jundiaí defendem que duas áreas devem receber atenção prioritária do próximo governador: saúde e mobilidade urbana. Para o presidente do PL em Jundiaí, Adilson Rosa, uma das principais demandas da região é ampliar a participação do Estado no custeio do Hospital São Vicente de Paulo, considerado referência em alta complexidade e responsável por atender pacientes de diversos municípios da região.

O cenário para as eleições ao governo do estado de São Paulo ainda está incerto. Entre os nomes mais citados para disputar o cargo estão o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pode tentar a reeleição, além de possíveis candidatos ligados ao grupo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (MDB), Geraldo Alckmin e Márcio França (PSB). Também aparecem em pesquisas nomes como Felipe d’Avila (Novo), Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão).

Ele também aponta a necessidade de um plano regional de saneamento voltado à calha do Rio Jundiaí, especialmente após episódios recentes de transbordamento no verão. “Outro ponto central é a mobilidade urbana regional, especialmente no que se refere ao aumento da capacidade de escoamento do trânsito nas rodovias estaduais que conectam os municípios da região, medida essencial para garantir fluidez logística, segurança viária e suporte ao desenvolvimento econômico regional”, afirma.

Na avaliação de Fernando de Souza, presidente do Republicanos em Jundiaí, a expectativa é que o governo estadual seja reeleito e mantenha investimentos em infraestrutura e mobilidade, com destaque para o Trem Intercidades (TIC). “Importante olhar para a qualidade da educação que está sob a responsabilidade do Estado e um trabalho intenso na segurança. Por fim, que ele continue com a política do SUS Paulista que certamente será fundamental para a saúde de Jundiaí e região”, ressalta.

O coordenador regional do Novo, Antonio Carlos Albino, elenca uma série de prioridades, com destaque para mais investimentos na saúde pública. “O Hospital Regional precisa abrir as portas para a população, para aliviar o Hospital São Vicente. Esses investimentos realmente podem fazer a diferença e tirar as pessoas das filas de cirurgias e exames”, argumenta. Na mobilidade, Albino cita a necessidade de obras em rodovias importantes da região, como a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli e a Edgard Máximo Zambotto. O dirigente também menciona melhorias em educação, segurança pública, cultura e esporte como pontos essenciais para o desenvolvimento regional.