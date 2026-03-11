O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta terça-feira (10) a formalização da doação do terreno onde será construído o Hospital Estadual de Campinas. Com 34,8 mil metros quadrados, a área fica no bairro Parque Itália e foi repassada pela Prefeitura de Campinas ao Governo de São Paulo. O decreto autoriza o recebimento do imóvel sem ônus ou encargo e destina a área à Secretaria de Estado da Saúde para a instalação da nova unidade.

Com investimento estimado em cerca de R$ 400 milhões nas obras, o projeto do hospital está nas etapas finais de consolidação. Nesta fase, são concluídos os projetos executivos, a definição do orçamento detalhado da construção e as aprovações internas necessárias, envolvendo áreas como vigilância sanitária e análise jurídica. Concluídas essas etapas, o edital para a construção da nova unidade deve ser publicado nas próximas semanas.

Sobre a unidade