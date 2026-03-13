A Taça das Favelas Jundiaí 2026 já tem definidas as equipes que disputarão a quarta edição do torneio. Organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) de Jundiaí, a competição tem início marcado para o dia 25 de abril, no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami.
No torneio feminino, oito comunidades estarão representadas: Fepasa, Vila Ana, Água Doce, Ivoturucaia, Vila Esperança, Novo Horizonte, Jardim Antonieta e Complexo Santa Gertrudes. Já na disputa masculina, 16 equipes participarão da competição, reunindo times de diferentes regiões da cidade.
Entre os participantes do masculino estão Vila Ana, Cecap 2, Tarumã, Tamoio, Varjão, Fepasa, Nambi, Meias Aço, São Camilo, Água Doce, Ivoturucaia, Vila Esperança, Novo Horizonte, Comercial Maringá, União Tulipas e Marlene e Complexo Santa Gertrudes.
A próxima etapa do campeonato será o período de inscrição dos atletas, que começa nesta semana e segue até o dia 4 de abril. Os jogadores deverão realizar o cadastro oficial para participar das peneiras organizadas em suas comunidades.
Considerada o maior campeonato entre favelas do mundo, a Taça das Favelas busca incentivar a prática esportiva, fortalecer as comunidades e dar visibilidade a jovens talentos das periferias de Jundiaí. O torneio também contará com atividades de formação para lideranças das equipes participantes.