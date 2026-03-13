A Taça das Favelas Jundiaí 2026 já tem definidas as equipes que disputarão a quarta edição do torneio. Organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) de Jundiaí, a competição tem início marcado para o dia 25 de abril, no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami.

No torneio feminino, oito comunidades estarão representadas: Fepasa, Vila Ana, Água Doce, Ivoturucaia, Vila Esperança, Novo Horizonte, Jardim Antonieta e Complexo Santa Gertrudes. Já na disputa masculina, 16 equipes participarão da competição, reunindo times de diferentes regiões da cidade.



Entre os participantes do masculino estão Vila Ana, Cecap 2, Tarumã, Tamoio, Varjão, Fepasa, Nambi, Meias Aço, São Camilo, Água Doce, Ivoturucaia, Vila Esperança, Novo Horizonte, Comercial Maringá, União Tulipas e Marlene e Complexo Santa Gertrudes.