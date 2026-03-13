O Estado de São Paulo registrou queda de 19,7% no número de roubos e furtos de motocicletas em janeiro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2025. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). No estado, os registros totais desse tipo de crime passaram de 3,7 mil ocorrências em janeiro de 2025 para 3 mil no primeiro mês de 2026.

Se contabilizados somente os roubos, a queda foi de 39%, passando de 1,1 mil para 672 casos. Já os furtos de motos diminuíram 11,5%, de 2,6 mil para 2,3 mil no período.

A redução é atribuída ao trabalho integrado das Polícias Civil e Militar, que intensificaram investigações e ações de inteligência para identificar quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. O combate à receptação, considerada um dos principais motores desse mercado ilegal, também tem sido prioridade das forças de segurança.