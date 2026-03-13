A sede de Jundiaí do projeto Nadando com Daniel Dias recebeu, na manhã de quarta-feira (11), a visita do nadador paralímpico Daniel Dias. O encontro aconteceu no SESI da cidade e reuniu alunos, familiares e convidados em uma atividade voltada à inclusão e ao incentivo ao esporte adaptado.

Durante o evento, a diretora do SESI Jundiaí, Alexandra Salomão Miamoto, participou da assinatura de um termo de compromisso que reforça o apoio da instituição ao projeto. O documento também foi firmado pelo gestor do programa, Juraci Moreira, e pelo próprio Daniel Dias.

Após a apresentação, o multicampeão paralímpico conversou com pais e responsáveis sobre a importância do esporte na formação de jovens com deficiência. Para inspirar os participantes, o nadador também mostrou uma de suas medalhas paralímpicas e compartilhou experiências de sua trajetória no esporte.