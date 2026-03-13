A Federação de Futebol do Irã se manifestou nesta quinta-feira (12) sobre a participação da seleção do país na próxima Copa do Mundo. O posicionamento ocorreu após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas ao torneio que terá jogos em território norte-americano.

Em comunicado oficial, a entidade afirmou que não existe possibilidade de exclusão da equipe iraniana da competição e criticou diretamente os Estados Unidos. A federação destacou que o país anfitrião deveria garantir a segurança das delegações participantes.

“Certamente, ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo. O único país que poderia ser excluído é aquele que apenas ostenta o título de anfitrião, mas não tem capacidade para garantir a segurança das equipes participantes deste evento global”, afirmou a federação em nota.