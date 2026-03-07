A 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) começou nesta sexta-feira (6), em Jundiaí, com mais de 400 expositores e expectativa de fazer mais de R$ 2,24 milhões em negócios, superando a edição anterior e movimentando ainda mais a economia local, segundo a Prefeitura. A expectativa também é superar os cerca de 28 mil visitantes.
Entre os participantes está a empreendedora Talita Melo Defante, de 36 anos, que atua há quase sete anos no ramo de aromatização de ambientes. Para ela, a feira é uma vitrine importante para ampliar o alcance da marca. “Essa já será a minha sétima participação. Para nós é uma oportunidade incrível porque é um momento de apresentar nossos produtos, conhecer novos clientes e também rever clientes que já acompanham o nosso trabalho”, afirma.
Talita conta que decidiu empreender quando o filho ainda era pequeno, buscando conciliar a vida profissional com a família. “Resolvi empreender para ter mais tempo com meu filho, que na época tinha apenas três anos. Eu queria estar mais presente na rotina dele e construir algo próprio”, lembra. Segundo ela, o caminho do empreendedorismo exige dedicação constante. “Ser empreendedora é desafiador, mas também muito gratificante. Empreender exige dedicação diária, mas é muito especial ver o resultado do trabalho e o carinho dos clientes com os nossos produtos.”
Outra participante é a empreendedora Fernanda Cristina Anzolin de Moura, de 39 anos, proprietária de um empório de queijos e demais produtos mineiros. Ela empreende desde 2020 e já participou de seis edições da feira. “Esperamos aumentar as vendas e o lucro da loja. Que essa edição seja ainda melhor que as últimas para que o empreendedorismo cresça em nossa cidade”, destaca.
O evento ainda acontece neste sábado (7) e domingo (8), além do próximo final de semana, nos dias 13, 14 e 15 de março, no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A feira reúne empresas e empreendedores de diversos segmentos, principalmente das áreas de comércio e serviços, com estandes que incluem produtos, soluções empresariais, gastronomia e outras atividades.
Além da exposição de negócios, a feira também contará com atrações musicais e artísticas, praça de alimentação e espaço kids, oferecendo programação voltada para toda a família. O evento funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, com estacionamento gratuito para os visitantes.