A 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) começou nesta sexta-feira (6), em Jundiaí, com mais de 400 expositores e expectativa de fazer mais de R$ 2,24 milhões em negócios, superando a edição anterior e movimentando ainda mais a economia local, segundo a Prefeitura. A expectativa também é superar os cerca de 28 mil visitantes.

Entre os participantes está a empreendedora Talita Melo Defante, de 36 anos, que atua há quase sete anos no ramo de aromatização de ambientes. Para ela, a feira é uma vitrine importante para ampliar o alcance da marca. “Essa já será a minha sétima participação. Para nós é uma oportunidade incrível porque é um momento de apresentar nossos produtos, conhecer novos clientes e também rever clientes que já acompanham o nosso trabalho”, afirma.

Talita conta que decidiu empreender quando o filho ainda era pequeno, buscando conciliar a vida profissional com a família. “Resolvi empreender para ter mais tempo com meu filho, que na época tinha apenas três anos. Eu queria estar mais presente na rotina dele e construir algo próprio”, lembra. Segundo ela, o caminho do empreendedorismo exige dedicação constante. “Ser empreendedora é desafiador, mas também muito gratificante. Empreender exige dedicação diária, mas é muito especial ver o resultado do trabalho e o carinho dos clientes com os nossos produtos.”