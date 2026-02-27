A dor, seja aguda ou crônica – quando persistente por meses –, é uma das queixas mais incompreendidas na prática clínica, mesmo com os avanços da medicina. Embora seja tratável, nem toda dor requer medicamentos analgésicos, mas o amplo acesso a essa medicação e a expectativa por alívio imediato pressionam para que a prescrição medicamentosa se torne a primeira linha de tratamento, ainda que existam alternativas, conforme o quadro apresentado.

Diretrizes internacionais reforçam que o manejo adequado da dor deve começar pela identificação do mecanismo fisiopatológico predominante, pela avaliação do impacto funcional e pela análise de riscos clínicos e psicossociais. Desde a atualização conceitual promovida pela International Association for the Study of Pain (IASP), em 2020, a dor é definida como uma experiência sensorial e emocional associada a dano tecidual real ou potencial. Essa redefinição consolidou a distinção entre dor nociceptiva, decorrente de inflamação ou lesão estrutural; dor neuropática, resultante de doença ou lesão do sistema nervoso; e dor nociplástica, relacionada à alteração no processamento central da dor, mesmo na ausência de dano tecidual proporcional.

O objetivo terapêutico no manejo da dor não se limita à redução da sua intensidade. A abordagem prioriza a recuperação e a preservação da funcionalidade do indivíduo, favorecendo o sono, a mobilidade, o humor, a capacidade laboral e os vínculos sociais. “O uso de medicamentos deve ser entendido como parte complementar ou temporária de uma estratégia mais ampla e individualizada, que inclui reabilitação física, condicionamento funcional, e até mesmo auxílio psicológico em alguns casos”, explica Dr. Marcelo Valadares, neurocirurgião funcional, pesquisador da Disciplina de Neurocirurgia da Unicamp e especialista no tratamento da dor.