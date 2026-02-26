Os acidentes com animais peçonhentos seguem sendo uma causa frequente de atendimentos de urgência no Brasil e podem evoluir desde quadros leves até situações graves, com risco de óbito. A gravidade depende do tipo de animal, da quantidade de veneno inoculada, das condições de saúde da vítima e, principalmente, do tempo entre o acidente e o atendimento médico. Segundo o infectologista Marco Aurélio Cunha de Freitas, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), quanto mais rápida a assistência, maiores são as chances de evitar complicações.
O médico explica que há diferença entre animal peçonhento e venenoso. “O peçonhento possui estruturas capazes de inocular ativamente o veneno, como presas, ferrões ou dentes, causando acidentes potencialmente graves. Já o animal venenoso até possui toxina, mas não consegue injetá-la”, esclarece. Entre os principais animais peçonhentos no Brasil estão as serpentes, com destaque para a jararaca (Bothrops) e a cascavel (Crotalus), comuns na região, enquanto os acidentes com coral verdadeira (Micrurus) são raros.
No ambiente urbano, os escorpiões, especialmente o escorpião-amarelo, têm causado aumento expressivo de acidentes, favorecidos por lixo, entulho e esgoto. “Os casos mais graves envolvem crianças pequenas e idosos, podendo evoluir para óbito se não houver uso oportuno do soro”, alerta o infectologista. Aranhas, como a aranha-marrom (Loxosceles) e a armadeira (Phoneutria), também são causas frequentes de acidentes, assim como, mais raramente, lagartas do gênero Lonomia, que podem provocar distúrbios graves de coagulação quando há contato com várias ao mesmo tempo.
Os sintomas variam conforme o veneno e podem incluir dor intensa, inchaço, vermelhidão, necrose da pele, sangramentos, alterações neurológicas, distúrbios de coagulação, insuficiência renal e respiratória, arritmias, choque e, nos casos mais graves, óbito. “Cada veneno tem um espectro de ação específico, e os sinais clínicos ajudam a identificar o tipo de acidente e orientar o tratamento”, explica o médico.
O tempo até o atendimento é determinante para a evolução do quadro. “Quanto mais tardio o atendimento, maior o risco de complicações. Em acidentes que causam necrose, a lesão tende a se expandir, o veneno continua agindo e o soro passa a ter menos efeito, fazendo com que o tratamento seja direcionado às complicações”, afirma. Sinais como dor intensa e progressiva, inchaço rápido, vômitos, sudorese excessiva, dificuldade respiratória, sonolência, sangramentos e queda da pálpebra indicam necessidade de atendimento imediato, especialmente em crianças e idosos.
Em caso de acidente, a orientação é manter a calma, lavar o local com água e sabão, retirar objetos apertados, manter o membro em repouso e procurar rapidamente um serviço de saúde, sem tentar capturar o animal. Não se deve fazer garrote, cortar, sugar o local, aplicar substâncias caseiras ou ingerir álcool. A prevenção inclui manter ambientes urbanos limpos, sem lixo ou entulho, e, em áreas rurais, o uso de equipamentos de proteção individual, como botas e perneiras, além de cuidados ao manusear locais onde os animais possam se esconder.
O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo é referência regional para o atendimento de acidentes com animais peçonhentos e para a aplicação do soro antiveneno, contando com equipe médica capacitada, estrutura hospitalar adequada e protocolos específicos para esse tipo de ocorrência. O serviço funciona de forma integrada, garantindo avaliação clínica criteriosa, indicação correta do soro — quando necessária — e monitoramento seguro do paciente, já que a medicação pode apresentar reações adversas e deve ser administrada exclusivamente em ambiente hospitalar. Essa estrutura permite um atendimento rápido e seguro, fator decisivo para reduzir complicações e o risco de óbito.