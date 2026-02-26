Os acidentes com animais peçonhentos seguem sendo uma causa frequente de atendimentos de urgência no Brasil e podem evoluir desde quadros leves até situações graves, com risco de óbito. A gravidade depende do tipo de animal, da quantidade de veneno inoculada, das condições de saúde da vítima e, principalmente, do tempo entre o acidente e o atendimento médico. Segundo o infectologista Marco Aurélio Cunha de Freitas, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), quanto mais rápida a assistência, maiores são as chances de evitar complicações.

O médico explica que há diferença entre animal peçonhento e venenoso. “O peçonhento possui estruturas capazes de inocular ativamente o veneno, como presas, ferrões ou dentes, causando acidentes potencialmente graves. Já o animal venenoso até possui toxina, mas não consegue injetá-la”, esclarece. Entre os principais animais peçonhentos no Brasil estão as serpentes, com destaque para a jararaca (Bothrops) e a cascavel (Crotalus), comuns na região, enquanto os acidentes com coral verdadeira (Micrurus) são raros.

No ambiente urbano, os escorpiões, especialmente o escorpião-amarelo, têm causado aumento expressivo de acidentes, favorecidos por lixo, entulho e esgoto. “Os casos mais graves envolvem crianças pequenas e idosos, podendo evoluir para óbito se não houver uso oportuno do soro”, alerta o infectologista. Aranhas, como a aranha-marrom (Loxosceles) e a armadeira (Phoneutria), também são causas frequentes de acidentes, assim como, mais raramente, lagartas do gênero Lonomia, que podem provocar distúrbios graves de coagulação quando há contato com várias ao mesmo tempo.