Ainda faltam 28 dias para a chegada do outono, mas já é possível sentir que o clima em Jundiaí está mais ameno. O verão marcado por chuvas intensas no município não tem registrado altas temperaturas nos últimos dias. E neste domingo a previsão não é diferente. O Climatempo prevê apenas 27° de máxima.

A previsão é de que o sol permaneça aparecendo entre nuvens, com possibilidades de chuva passageira no fim da tarde. O Climatempo prevê ainda que a noite seja de temperaturas amenas, com mínima de 18° e de tempo firme.

Até o momento, não há alertas da Defesa Civil para possibilidade de tempestades para Jundiaí.