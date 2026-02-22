22 de fevereiro de 2026
Jundiaí registra máxima de 27° neste domingo

O clima ameno já é sentido no município mesmo diante dos dias ensolarados
O clima ameno já é sentido no município mesmo diante dos dias ensolarados

Ainda faltam 28 dias para a chegada do outono, mas já é possível sentir que o clima em Jundiaí está mais ameno. O verão marcado por chuvas intensas no município não tem registrado altas temperaturas nos últimos dias. E neste domingo a previsão não é diferente. O Climatempo prevê apenas 27° de máxima.

A previsão é de que o sol permaneça aparecendo entre nuvens, com possibilidades de chuva passageira no fim da tarde. O Climatempo prevê ainda que a noite seja de temperaturas amenas, com mínima de 18° e de tempo firme.

Até o momento, não há alertas da Defesa Civil para possibilidade de tempestades para Jundiaí.

