A Prefeitura de Jundiaí autorizou investimento anual estimado em R$ 18.810,00 para a compra de passagens rodoviárias entre Jundiaí e Bauru, destinadas a pacientes da rede municipal de saúde que necessitam de tratamento especializado para anomalias craniofaciais, como fissuras labiopalatinas, por exemplo. A medida foi publicada na Imprensa Oficial do dia 13 de fevereiro.

De acordo com o documento, as passagens de ida e volta serão utilizadas para o encaminhamento de pacientes ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru, conhecido como Centrinho, referência nacional no atendimento de casos como fissura labiopalatina, deficiências auditivas e distúrbios de comunicação.

Ainda segundo a publicação, a justificativa para a compra de passagens seria a busca por um tratamento especializado que não está disponível no município. “A obtenção desse tratamento especializado pode ser essencial para melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente. O tratamento oferecido pelo Centrinho pode resultar em melhorias significativas na saúde, aumento da expectativa de vida”, diz o documento.