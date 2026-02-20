20 de fevereiro de 2026
LOGÍSTICA

Jundiaí terá mutirão com 200 vagas para empresa de Itupeva

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / RD Saúde
As oportunidades contam com pacote de benefícios e salário inicial de R$ 1,9 mil a R$ 5,5 mil, a depender do cargo
A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil com as marcas Raia e Drogasil, promove um mutirão de emprego em Jundiaí com 200 vagas. O processo seletivo será realizado na próxima segunda-feira (23), das 9h às 16h, na Drogasil da avenida Jundiaí, 569 (bairro Anhangabaú).

As oportunidades são para o centro de distribuição logístico de Itupeva, abrangem diferentes perfis e não exigem experiência anterior (veja requisitos abaixo). A remuneração inicial varia de R$ 1,9 mil a R$ 5,5 mil.

Há vagas para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, operadores de empilhadeira, auxiliar de manutenção predial, eletricista de manutenção predial, supervisores, motoristas categoria D e ajudantes de motorista.

Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde, diz que a empresa tem pacote de benefícios e um plano de desenvolvimento de carreira estruturado, que apoiam a evolução profissional desde o início da jornada.

"Um dos indicadores desse modelo é que 100% dos gerentes das farmácias promovidos ao cargo já atuavam anteriormente dentro da RD Saúde, reforçando o foco da companhia na valorização e no crescimento interno", diz Moraes.

As mais de 200 oportunidades contam com benefícios como:

  • Planos de saúde e odontológico
  • Alimentação no local
  • Vale-transporte e fretado
  • Auxílio academia (Wellhub – Gympass)
  • Participação nos lucros
  • Incentivos à educação
  • Estacionamento no local
  • Mental Clean – Saúde mental
  • Seguro de vida
  • Auxílio funeral
  • Cesta de proteína e natalina
  • Day off - folga aniversário
  • Clube de descontos e muito mais

Confira os requisitos para cada cargo disponível

  • Auxiliar de reposição logística: ensino fundamental ou médio completo, mínimo 18 anos
  • Conferente de logística: ensino médio completo, mínimo 18 anos
  • Assistente de administração logística: ensino médio completo, mínimo 18 anos
  • Supervisor CD de operação logística: ensino superior completo, experiência anterior, mínimo 18 anos
  • Analista de administração logística: mínimo 18 anos, ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função
  • Motorista categoria D: CNH categoria D, ensino médio incompleto ou cursando
  • Ajudantes de motorista: mínimo 18 anos, ensino médio completo
  • Operador de empilhadeira: mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH
  • Auxiliar de manutenção predial: mínimo 18 anos, ensino fundamental completo
  • Eletricista de manutenção predial: mínimo 18 anos, ensino médio completo, curso de elétrica e técnico NR10 e NR35

