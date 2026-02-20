A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil com as marcas Raia e Drogasil, promove um mutirão de emprego em Jundiaí com 200 vagas. O processo seletivo será realizado na próxima segunda-feira (23), das 9h às 16h, na Drogasil da avenida Jundiaí, 569 (bairro Anhangabaú).
As oportunidades são para o centro de distribuição logístico de Itupeva, abrangem diferentes perfis e não exigem experiência anterior (veja requisitos abaixo). A remuneração inicial varia de R$ 1,9 mil a R$ 5,5 mil.
Há vagas para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, operadores de empilhadeira, auxiliar de manutenção predial, eletricista de manutenção predial, supervisores, motoristas categoria D e ajudantes de motorista.
Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde, diz que a empresa tem pacote de benefícios e um plano de desenvolvimento de carreira estruturado, que apoiam a evolução profissional desde o início da jornada.
"Um dos indicadores desse modelo é que 100% dos gerentes das farmácias promovidos ao cargo já atuavam anteriormente dentro da RD Saúde, reforçando o foco da companhia na valorização e no crescimento interno", diz Moraes.
As mais de 200 oportunidades contam com benefícios como:
- Planos de saúde e odontológico
- Alimentação no local
- Vale-transporte e fretado
- Auxílio academia (Wellhub – Gympass)
- Participação nos lucros
- Incentivos à educação
- Estacionamento no local
- Mental Clean – Saúde mental
- Seguro de vida
- Auxílio funeral
- Cesta de proteína e natalina
- Day off - folga aniversário
- Clube de descontos e muito mais
Confira os requisitos para cada cargo disponível
- Auxiliar de reposição logística: ensino fundamental ou médio completo, mínimo 18 anos
- Conferente de logística: ensino médio completo, mínimo 18 anos
- Assistente de administração logística: ensino médio completo, mínimo 18 anos
- Supervisor CD de operação logística: ensino superior completo, experiência anterior, mínimo 18 anos
- Analista de administração logística: mínimo 18 anos, ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função
- Motorista categoria D: CNH categoria D, ensino médio incompleto ou cursando
- Ajudantes de motorista: mínimo 18 anos, ensino médio completo
- Operador de empilhadeira: mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH
- Auxiliar de manutenção predial: mínimo 18 anos, ensino fundamental completo
- Eletricista de manutenção predial: mínimo 18 anos, ensino médio completo, curso de elétrica e técnico NR10 e NR35