A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil com as marcas Raia e Drogasil, promove um mutirão de emprego em Jundiaí com 200 vagas. O processo seletivo será realizado na próxima segunda-feira (23), das 9h às 16h, na Drogasil da avenida Jundiaí, 569 (bairro Anhangabaú).

As oportunidades são para o centro de distribuição logístico de Itupeva, abrangem diferentes perfis e não exigem experiência anterior (veja requisitos abaixo). A remuneração inicial varia de R$ 1,9 mil a R$ 5,5 mil.

Há vagas para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, operadores de empilhadeira, auxiliar de manutenção predial, eletricista de manutenção predial, supervisores, motoristas categoria D e ajudantes de motorista.