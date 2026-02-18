Duas pessoas morreram e 42 ficaram feridas em 51 acidentes registrados nas rodovias Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, durante o Carnaval. Os dados são da Artesp e das concessionárias responsáveis pelas duas vias.

O balanço revela que, ao todo, mais de 2,7 milhões de veículos circularam pelas rodovias da região durante a folia e aponta Jundiaí como uma das cidades da região onde foram registradas o maior número de ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito entre sexta-feira (13) e tarde desta quarta-feira (18).

Atropelamento

Uma das ocorrências mais impactantes foi o atropelamento e morte de um pedestre no domingo (16), na Rodovia dos Bandeirantes. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o homem tentava atravessar a via quando foi atingido por uma carreta. Com o impacto, ele foi arremessado para outra faixa e foi atingido por um carro.