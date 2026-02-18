Uma mulher foi presa por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG-Deic), em um shopping de Campinas, com 680 mil dólares falsos. Parte do dinheiro estava sendo utilizada no momento da abordagem para a compra de uma caminhonete, configurando tentativa de estelionato.

A delegacia especializada recebeu informações de que ocorreria uma transação financeira criminosa, envolvendo alto valor em espécie, dentro de um shopping da cidade.

Investigadores à paisana montaram campana e flagraram o encontro entre as partes apontadas na denúncia.