Uma mulher foi presa por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG-Deic), em um shopping de Campinas, com 680 mil dólares falsos. Parte do dinheiro estava sendo utilizada no momento da abordagem para a compra de uma caminhonete, configurando tentativa de estelionato.
A delegacia especializada recebeu informações de que ocorreria uma transação financeira criminosa, envolvendo alto valor em espécie, dentro de um shopping da cidade.
Investigadores à paisana montaram campana e flagraram o encontro entre as partes apontadas na denúncia.
Durante a abordagem, os agentes constataram que a mulher tentava adquirir uma caminhonete avaliada em R$ 200 mil, utilizando 40 mil dólares falsos.
Com ela, em outros dois malotes, foram encontradas mais cédulas falsas, totalizando 680 mil dólares.
De acordo com o delegado Marcel Fehr, a suspeita apresentou um nome falso no momento da identificação. "Posteriormente, os policiais descobriram sua verdadeira identidade e constataram que se trata de uma estelionatária reincidente, que já respondia a processo e estava em liberdade por medida cautelar".
Ela e um intermediador da negociação foram presos em flagrante por tentativa de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.