Um ladrão considerado evadido do sistema prisional, desde que não retornou da saidinha, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, na tarde deste sábado (13), na avenida Antônio Frederico Ozanan, na região da Vila Rio Branco, em Jundiaí. Ele chegou a informar nome falso, mas foi desmascarado ao ter o rosto verificado pelo sistema Muralha Paulista, uma plataforma de inteligência do Estado.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane faziam patrulhamento, quando, no contrafluxo, suspeitaram de um homem em atitude suspeita.

Durante a abordagem, ele informou seu suposto nome, mas os agentes ficaram desconfiados e decidiram submetê-lo ao reconhecimento do Muralha Paulista, utilizado pela Prefeitura em parceria com o Estado.