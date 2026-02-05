A mãe de uma estudante de 17 anos, que preferiu não se identificar, fala que a filha começa agora o terceiro ano do Ensino Médio e, após cursar o primeiro e o segundo no período da manhã, foi transferida para a noite, sem aviso prévio ou autorização dos responsáveis. "Não quero que ela estude à noite porque não tem necessidade. Tem gente que trabalha e precisa estudar à noite, mas não é o caso dela."

Pais e responsáveis de estudantes da Escola Estadual Adib Miguel Haddad, no bairro Santa Gertrudes, foram surpreendidos com trocas de turmas de alunos no Ensino Médio. Houve estudantes do período noturno que foram para a manhã e estudantes da manhã transferidos para a noite. Segundo pais, a mudança aconteceu sem aviso prévio nem foi autorizada pelos pais e responsáveis.

"A direção da escola informou que as mudanças ocorreram por conta da chegada de novos alunos vindos de outras escolas e que o sistema acabou fazendo essas alterações automaticamente. Mesmo entendendo que a escola recebe novos alunos, fica a pergunta: como ficam aqueles que já estavam matriculados e tinham seus horários definidos?", relata.

Segundo ela, a mudança não é justa, porque os pais precisam aguardar o surgimento de novas vagas para corrigir algo que já estava definido desde a matrícula. "A escola afirma que não está tirando a vaga de ninguém, mas mudar o período de quem trabalha acaba, na prática, dificultando muito a permanência do aluno na escola", defende. "O que pedimos é apenas que esse erro seja revisto e que os alunos possam retornar aos seus horários antigos", conclui a mãe.

Procurada pelo Jornal de Jundiaí, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) enviou nota esclarecendo que, todo estudante que necessitar, tem vaga garantida na rede pública estadual de ensino, sendo direcionado, sempre que possível, para unidades escolares próximas à residência, conforme a disponibilidade de vagas para o ano ou série pretendidos.