Representantes da Secretaria de Promoção da Saúde e do A.C. Camargo Cancer Center se reuniram na sede Prefeitura para apresentação do relatório final de uma das etapas do programa ‘Missão A.C. Camargo’, voltado ao aprimoramento da assistência oncológica no município.

O documento apresenta um mapeamento completo do perfil populacional jundiaiense e do cenário epidemiológico local, base para a definição de ações futuras. Entre os dados divulgados, Jundiaí registra Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,823, taxa de alfabetização de 98% e renda média de R$ 4 mil, valores superiores às médias estadual e nacional. A cobertura da Atenção Primária passou de 46,3% em 2021 para 65,2% em 2025, um crescimento contínuo e positivo, além de uma taxa de 63% da população beneficiária de convênios médicos particulares, porcentagem 8,7% maior em comparação com 2020

No entanto, o estudo aponta que o envelhecimento da população e a parcela dependente exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) exigem reforço em políticas de equidade e do aprimoramento do cuidado. “Com esse diagnóstico, foi possível compreender onde existem gargalos e melhorar a linha de cuidado do paciente oncológico, em todas as pontas. E contar com a expertise do A.C. Camargo, maior oncocenter da América Latina, para desenhar essas ações, é um privilégio para Jundiaí”, ressaltou a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci.