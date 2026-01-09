Em tempos modernos, com apenas poucos cliques no celular, é possível solicitar um carro por meio de aplicativos de transporte. A praticidade, aliada à popularização dos smartphones, transformou a forma como a população se desloca. Em Jundiaí, o cenário não é diferente. De acordo com dados da Prefeitura de Jundiaí, em dezembro de 2025 haviam 416 motoristas de aplicativos cadastrados. Já os taxistas somam atualmente 209 profissionais em atividade, com 218 permissões de uso - nove delas estão vagas no momento. Ao todo são 634 motoristas, o que coloca os taxistas como apenas 34% da categoria, frente aos 66% de motoristas de aplicativo.

Mesmo em menor número, o serviço de táxi ainda marca presença no município. Jundiaí possui 59 pontos de táxi ativos, distribuídos pela cidade. Os pontos podem ser consultados no site da Prefeitura. Em um desses pontos, na rua Siqueira de Moraes, no Centro, trabalha há 25 anos o taxista Antonio Lopes Neto, de 75 anos.

Nascido no Ceará, Neto atua como taxista há 35 anos. Ele chegou em Jundiaí em 1991, após deixar a carreira de político e professor no interior do seu estado natal. “Quando cheguei, não tinha mais idade para entrar em uma indústria e senti que a filosofia do ensino aqui era diferente do que eu estava acostumado, então precisei arrumar uma forma de ganhar dinheiro e vi no táxi uma alternativa”, relembra.