O Réveillon da Avenida Paulista terá dez atrações artísticas ao longo de 14 horas de programação, incluindo apresentações de João Gomes, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Belo, Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Colo de Deus (confira abaixo).

O evento, organizado pela Prefeitura de São Paulo, também contará com uma queima de fogos silenciosa de 15 minutos. Além da festa, o dia será marcado pela 100ª edição da Corrida de São Silvestre, que terá 55 mil inscritos de 48 países, segundo a organização.

Antes do início das atrações principais, o DJ KVSH se apresenta das 8h às 9h30. A Prefeitura destaca que esta será a maior programação de Réveillon da história da Paulista, com estrutura especial montada ao longo da avenida e telões para o público.

Confira a programação