A DAE e a Prefeitura de Jundiaí entregaram neste domingo (7) a nova adutora que reforçará o sistema de abastecimento do Vetor Oeste. A visita técnica, que marcou o início da operação da nova adutora, integra o calendário de ações em comemoração aos 369 anos da cidade e marca mais uma etapa do conjunto de investimentos planejados para ampliar a segurança hídrica do município.

Durante a ação o prefeito Gustavo Martinelli, reforçou a importância da obra para a cidade. “Estamos falando de um projeto de mais de três quilômetros de extensão, que passa a beneficiar cerca de 160 mil famílias. É um impacto enorme para o Vetor Oeste e para todo o sistema de abastecimento da cidade É uma região que cresce muito, e o nosso compromisso é acompanhar esse crescimento com planejamento e seriedade, reforçando toda a estrutura de abastecimento da região”, explicou Martinelli.

Com mais de três quilômetros de extensão, o projeto contempla diferentes trechos dimensionados para atender a região. Foram instalados 322 metros de adutora de 800 mm, 1,9 km de adutora de 1000 mm, 740 metros de adutora de 1200 mm e mais 42 metros de adutora de 800 mm, compondo um sistema robusto de transporte de água tratada.