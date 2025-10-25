Veja o que abre e fecha no feriado municipal desta segunda (27)

Nesta segunda-feira (27), por conta da antecipação do ponto facultativo do Dia do Funcionário Público Municipal, comemorado em 28 de outubro, alguns serviços públicos e equipamentos municipais poderão ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelecido por decreto.
Setores administrativos municipais não terão expediente, retomando o atendimento normal na terça-feira (28), no horário habitual. Entre eles estão:
• Paço Municipal;
• Secretarias municipais externas;
• Procon;
• Fundo Social de Solidariedade (Funss)
• Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun);
Confira, a seguir, como será o funcionamento dos demais serviços públicos e equipamentos municipais:
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO), e os CAPS 2 e Infantojuvenil não funcionarão na segunda-feira (27) e reabrem na terça-feira (28), no horário normal. Já o CAPS AD e o CAPS 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente nos seguintes horários:
• PA da Ponte São João (avenida Luiz Zorzetti, 650): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
• PA Retiro (rua Maria Lúcia de Almeida, 100): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
• PA Hortolândia (rua Campinas, 58, Vila Hortolândia) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
• PA Central (rua João Lopes, 78, Praça Dom Pedro II) – 24h, para atendimento de adultos;
• UPA Vetor Oeste (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 155) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças).
• O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.