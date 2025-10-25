Veja o que abre e fecha no feriado municipal desta segunda (27)

Nesta segunda-feira (27), por conta da antecipação do ponto facultativo do Dia do Funcionário Público Municipal, comemorado em 28 de outubro, alguns serviços públicos e equipamentos municipais poderão ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelecido por decreto.

Setores administrativos municipais não terão expediente, retomando o atendimento normal na terça-feira (28), no horário habitual. Entre eles estão:

• Paço Municipal;