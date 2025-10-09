09 de outubro de 2025
BRINCADERIA&CIA

Sesi Jundiaí terá dia de atividades gratuitas para a criançada

Por Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Karim Kahn / Sesi-SP
O evento é aberto a toda a comunidade e acontece em 11 de outubro, das 9h às 17h, no CAT Sesi Jundiaí; ingressos já podem ser reservados no site da unidade
O que não pode faltar no Dia das Crianças? Brincadeira, sorrisos e muita diversão! Para celebrar o mês da garotada, o Sesi Jundiaí realizará a 3° edição do Brincaderia&Cia, em 11 de outubro, das 9 às 17 horas.

O evento gratuito conta com uma programação recheada de atividades esportivas, oficinas culturais e experiências educativas. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, pintura facial, show de mágicas, atividades esportivas, apresentações musicais e teatrais.

Além da diversão, o evento é uma oportunidade de famílias e amigos se reunirem em atividades que incentivam a criatividade, o aprendizado e a cooperação. Os momentos de lazer compartilhados com pais, mães ou responsáveis vão criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares, em um ambiente descontraído, alegre e seguro.

O Brincaderia&Cia é aberto ao público, e os interessados podem retirar os ingressos antecipados neste link para evitar filas no dia.

Programação do Brincaderia&Cia 2025:

  • Durante todo o dia: infláveis, oficinas, rádio festa, pipoca, algodão doce e food-trucks;
  • 09h30: apresentação de dança
  • 10h: 1º show de mágicas
  • 10h30: A Banda do Jerônimo (atração itinerante durante o evento)
  • 11h: apresentação da Camerata do Núcleo de Cordas Friccionadas do Sesi Jundiaí
  • 12h: apresentação dança + esquenta ritmos
  • 13h: apresentação do Núcleo de Cordas Dedilhadas do Sesi Jundiaí
  • 14h: 2º show de mágicas
  • 15h: aulão de ritmos
  • 16h: Um Incrível Show de Mímicas (espetáculo teatral)
  • 17h: encerramento

Serviço
Evento: Brincaderia&Cia  
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado) 
Horário: das 9 às 17 horas
Local: CAT Sesi Jundiaí | avenida Antonio Segre, 695 – Jardim Brasil
Ingressos gratuitos e antecipados: https://www.sesisp.org.br/2025-brincaderia-e-cia

