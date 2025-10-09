Sesi Jundiaí terá dia de atividades gratuitas para a criançada

O que não pode faltar no Dia das Crianças? Brincadeira, sorrisos e muita diversão! Para celebrar o mês da garotada, o Sesi Jundiaí realizará a 3° edição do Brincaderia&Cia, em 11 de outubro, das 9 às 17 horas.

O evento gratuito conta com uma programação recheada de atividades esportivas, oficinas culturais e experiências educativas. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, pintura facial, show de mágicas, atividades esportivas, apresentações musicais e teatrais.

Além da diversão, o evento é uma oportunidade de famílias e amigos se reunirem em atividades que incentivam a criatividade, o aprendizado e a cooperação. Os momentos de lazer compartilhados com pais, mães ou responsáveis vão criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares, em um ambiente descontraído, alegre e seguro.