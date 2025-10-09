Sesi Jundiaí terá dia de atividades gratuitas para a criançada

O que não pode faltar no Dia das Crianças? Brincadeira, sorrisos e muita diversão! Para celebrar o mês da garotada, o Sesi Jundiaí realizará a 3° edição do Brincaderia&Cia, em 11 de outubro, das 9 às 17 horas.
O evento gratuito conta com uma programação recheada de atividades esportivas, oficinas culturais e experiências educativas. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, pintura facial, show de mágicas, atividades esportivas, apresentações musicais e teatrais.
Além da diversão, o evento é uma oportunidade de famílias e amigos se reunirem em atividades que incentivam a criatividade, o aprendizado e a cooperação. Os momentos de lazer compartilhados com pais, mães ou responsáveis vão criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares, em um ambiente descontraído, alegre e seguro.
O Brincaderia&Cia é aberto ao público, e os interessados podem retirar os ingressos antecipados neste link para evitar filas no dia.
Programação do Brincaderia&Cia 2025:
- Durante todo o dia: infláveis, oficinas, rádio festa, pipoca, algodão doce e food-trucks;
- 09h30: apresentação de dança
- 10h: 1º show de mágicas
- 10h30: A Banda do Jerônimo (atração itinerante durante o evento)
- 11h: apresentação da Camerata do Núcleo de Cordas Friccionadas do Sesi Jundiaí
- 12h: apresentação dança + esquenta ritmos
- 13h: apresentação do Núcleo de Cordas Dedilhadas do Sesi Jundiaí
- 14h: 2º show de mágicas
- 15h: aulão de ritmos
- 16h: Um Incrível Show de Mímicas (espetáculo teatral)
- 17h: encerramento
Serviço
Evento: Brincaderia&Cia
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: das 9 às 17 horas
Local: CAT Sesi Jundiaí | avenida Antonio Segre, 695 – Jardim Brasil
Ingressos gratuitos e antecipados: https://www.sesisp.org.br/2025-brincaderia-e-cia