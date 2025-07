Mercado de trabalho se abre para profissionais 60+ em Jundiaí

Cada vez mais empresas estão abrindo as portas para profissionais com mais de 50 e 60 anos, valorizando a experiência, a dedicação e o comprometimento desses trabalhadores. Em Jundiaí, essa movimentação ganha força com iniciativas como as do Espaço Jundiaí Empreendedora, que atua diretamente na promoção da empregabilidade para diversos perfis, inclusive o público 50+/60+.

Entre o final de 2012 e 2024, a população brasileira com 60 anos ou mais cresceu 55%, ultrapassando a marca de 35 milhões de pessoas, segundo levantamento da pesquisadora Janaína Feijó, do FGV IBRE. Em Jundiaí, de acordo com o Observatório Jundiaí, esse público já soma 80.410 pessoas. O dado reforça a importância de políticas públicas e práticas empresariais que promovam a inclusão ativa e valorizada desse grupo no mercado de trabalho.

Para o gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, a inclusão dessa faixa etária no mercado é uma pauta prioritária. “Temos promovido ações específicas voltadas à empregabilidade das pessoas com mais de 50 anos. O Espaço Jundiaí Empreendedora tem atuado na conexão entre empresas e candidatos, incentivando um olhar mais atento para esses profissionais que trazem consigo bagagem, responsabilidade e vontade de contribuir”, destacou.