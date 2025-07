Ceratocone é a mais nova epidemia no Brasil

O ceratocone está se tornando uma epidemia no Brasil. A doença afina, enfraquece e altera o formato da córnea, lente externa do olho que vai tomando o formato de um cone. De 2015 a 2025 o número de brasileiros que chegou ao grau crítico da doença, que responde por 7 em cada 10 transplantes de córnea, aumentou a busca pela cirurgia em 276%, enquanto o crescimento da população na última década foi de 7,6, passando de 202,8 milhões para 218,3 milhões.

É o que mostra um levantamento realizado pela equipe do Instituto Penido Burnier nos relatórios da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Entre janeiro e março de 2015 o país realizou 3.031 transplantes de córnea e a fila somava 10.048 inscritos, totalizando 13.079 brasileiros com necessidade da cirurgia. No mesmo período de 2025, 35.651 brasileiros buscaram pelo transplante. Desses 3.959 passaram pela cirurgia e 31.792 estavam inscritos na fila. Pior: segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo os serviços públicos de saúde realizaram de janeiro a abril de 2024 160 diagnósticos da doença que subiu para 542 no mesmo período de 2025. Não por acaso, os relatórios da ABTO revelam que o estado de São Paulo é o primeiro do ranking de transplantes e responde por 35% do todas de cirurgias.

Causas do aumento

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do hospital e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), uma das causas do aumento do ceratocone é o aquecimento global que somado à maior poluição aumentou o número de pessoas alérgicas no país. Isso porque, explica, o principal fator de risco do ceratocone é o hábito de coçar os olhos. Embora a condição possa ter um componente genético, é uma doença multifatorial que geralmente surge na puberdade e adolescência, embora possa aparecer mais tarde. Os principais fatores de risco são: