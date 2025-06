Sidarta Ribeiro faz palestra gratuita dia 2 no Sesc Jundiaí

Professor Titular do Instituto do Cérebro da UFRN, Sidarta Ribeiro vai explorar como o isolamento social e o uso excessivo de telas, a "pandemia de telas", como ele a chama, desregulou nossos ritmos circadianos e afetou a qualidade do sono. A palestra abordará ainda como essas mudanças impactaram a saúde física e mental, com reflexos na alimentação, atividade física e bem-estar geral. Com duração de 120 minutos, o evento é gratuito e classificado para maiores de 14 anos. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na Loja Sesc.

No próximo dia 2 de julho, quarta-feira, o Sesc Jundiaí recebe o neurocientista Sidarta Ribeiro para uma reflexão profunda sobre os impactos da pandemia em nossos padrões de sono e saúde. A palestra, com início às 19h, no Ginásio da unidade, vai mostrar como os últimos anos alteraram de forma duradoura nossa relação com o descanso e o bem-estar.

Um dos principais neurocientistas brasileiros, Sidarta Ribeiro é fundador do Instituto do Cérebro da UFRN e pesquisador da Fiocruz. Autor de seis livros, incluindo o recente "As Flores do Bem", combina rigor científico com uma abordagem acessível ao público geral. Atualmente é colunista do jornal Sumaúma.

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço:

Neurociência e saúde: reflexos no sono e na qualidade de vida

Com Sidarta Ribeiro

Data e horário: 02/07, quarta, 19h

Local: Ginásio

Duração: 120 minutos

Classificação: 14 anos

Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc.