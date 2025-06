Técnicos do IPT e Defesa Civil fazem ação na Vila Ana

Durante a vistoria foram avaliados aspectos como relevo, condições geográficas, topografia e áreas suscetíveis a deslizamentos, como taludes, morros e barrancos. “Utilizamos as cartas de aptidão fornecidas pelo IPT e aplicamos o conhecimento adquirido diretamente nas áreas urbanas da Vila Ana”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.

A atividade faz parte do curso de capacitação promovido pelo Instituto e que é voltado para a identificação e análise de áreas de risco geológico.

A Defesa Civil de Jundiaí em conjunto com as Unidades de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA) e técnicos da DAE, participou de uma ação prática coordenada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na região da Vila Ana.

A região da Vila Ana foi escolhida por ser uma das áreas já identificadas pelo IPT como de risco geológico. “Os técnicos do IPT identificaram mais áreas de risco em Jundiaí. Com esse levantamento em mãos conseguimos coletar informações para a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos. Essas informações permitirão ao município desenvolver estratégias mais eficazes para prevenir desastres naturais e minimizar os impactos das chuvas intensas”, destacou Gimenez.