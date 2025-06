MAM São Paulo abre inscrições para cursos 

O Museu de Arte Moderna de São Paulo está com inscrições abertas para nove cursos que acontecem entre julho e agosto, nos formatos online e presencial. Organizados em quatro eixos temáticos — gestão cultural, narrativas da história da arte, práticas artísticas e temas contemporâneos da cultura — os cursos são voltados a todas as pessoas interessadas em expandir seus repertórios no campo da arte e da cultura. Ao final de cada curso, os participantes recebem certificado. As inscrições podem ser feitas pelo site mam.org.br/cursos.



Em Desenho caminhos pela terra, Helena Obersteiner propõe uma experiência de desaceleração e descoberta através do desenho, com o Parque Ibirapuera como cenário. Em contraste com o ritmo acelerado da vida urbana, o parque é explorado como um espaço de outras temporalidades.



O curso Produção de exposição: como nasce uma mostra de arte?, com Daniele Carvalho e Carol Angelo, traz aos participantes os bastidores de uma exposição de arte, abordando a complexidade e as etapas envolvidas em sua realização.



Por que mulheres ocupam lugar de destaque na fotografia? Mulheres fotógrafas na modernidade com Lúcia Lima, propõe uma análise histórica da atuação das mulheres na fotografia ocidental, com foco na primeira metade do século XX.



O curso O que pode uma história?, com Katia Canton pesquisa a força dos contos como ferramentas de elaboração subjetiva e cura, presentes desde os primórdios da humanidade.



Em A paisagem como corpo político, André Komatsu convida os participantes a refletirem como as práticas artísticas contemporâneas atuam no público e no privado..



O curso Cidades latino-americanas na ficção, com Reynaldo Damazio investiga a presença de cidades fictícias na literatura latino-americana, analisando como elas se tornam personagens centrais em romances de autores como Juan Rulfo, Gabriel García Márquez e Juan Carlos Onetti.



Em Colecionismo na arte, Thierry Chemalle oferece uma visão estratégica e interdisciplinar sobre o colecionismo, explorando seus aspectos econômicos, culturais e sociais..



O curso Corpo e linguagem: entre o silêncio e a palavra, com Diana Junkes discute como o corpo se relaciona com o silêncio e a linguagem, vistos como forças que invadem e acolhem, gerando deslocamentos e marcando desejos, ausências e a construção da subjetividade.

O corpo na fotografia japonesa, com Marcelo Greco explora a fotografia japonesa e o olhar das fotógrafas sobre os corpos feminino e masculino.